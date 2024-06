Fiscalía: Sospechoso de violar a niña de 13 años en Queens confiesa el atroz ataque en corte

Lo que debes saber El miércoles se presentó en corte el hombre de 25 años que fue arrestado en relación al violento ataque sexual infantil que aterrorizó a una comunidad de Queens durante días y conmocionó a los neoyorquinos de toda la ciudad.

NUEVA YORK -- El miércoles se presentó en corte el hombre de 25 años que fue arrestado en relación al violento ataque sexual infantil que aterrorizó a una comunidad de Queens durante días y conmocionó a los neoyorquinos de toda la ciudad.

Christian Inga, el principal sospechoso de la violación ocurrida contra una menor de 13 años, recibió múltiples cargos, entre esos agresión sexual como un depredador, el delito más grave de agresión sexual. Además, enfrenta cargos por robo, secuestro, entre otros por los que podría pasar de 25 años a cadena perpetua en la cárcel. Inga fue detenido el martes en 108th y Waldron Street, a menos de tres millas del popular Kissena Park donde ocurrió el ataque.

“Este ataque contra dos menores a plena luz del día en un parque de la ciudad ataca el núcleo mismo de nuestra sociedad. Según la denuncia, este imputado enfrentó al niño y a la niña, los ató entre sí, los amordazó y luego violó a la niña antes de huir del parque. Gracias a las víctimas por presentarse y a la policía de Nueva York por su rápida acción para detener al acusado que ahora enfrentará justicia en nuestros tribunales”, dijo la fiscal de distrito Melinda Katz.

La Fiscalía señaló que el hispano de 25 años, de nacionalidad ecuatoriana, confesó el abominable crimen ocurrido el pasado jueves cerca de las 3:00p. m. en Kissena Park, Queens, donde fueron víctimas una menor de 13 y un compañerito de ella del colegio de la misma edad. Las autoridades alegaron que el hombre tuvo relaciones con la menor sin protección tras amenazarla a punta de cuchillo y que ya tenía un historial de abuso de sustancias.

La fiscal dijo que había ya una orden para su arresto por inmigración por una detención previa que tenía el sospechoso, y quien volverá a comparecer en una corte el 1 de julio. El imputado quedó en prisión preventiva.

Cómo ayudaron los vecinos

La fiscal del condado de Queens agradeció la respuesta de la comunidad pues cuando la policía dio a conocer las imágenes del sospechoso, algunos vecinos lo reconocieron y planearon su captura en una bodega que frecuentaba.

Las personas que vivían con él en una pensión lo reconocieron por los carteles de búsqueda del Departamento de Policía de Nueva York.

Jeffrey Flores le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que reconoció a Inga después de que la policía publicara un boceto y un video de él en bicicleta. Flores decidió llevar a algunos amigos a esperar en una bodega en las calles 108 y Waldon que el sospechoso frecuenta para comprar cigarrillos y bebidas. Otro hombre dijo que esperaron a Inga durante horas.

Finalmente, apareció en medio de la noche.

"Le dije a todo el mundo que este era el violador. Le di un puñetazo. Le di una patada. No voy a mentir", dijo Flores.

Comenzaron a atacarlo, dijeron las fuentes, y llamaron al 911 para decir: "Ven a buscarlo".

"Comenzó a gritar 'ayuda, ayuda' en español. Yo dije: 'Sí, eso es lo que decía la niña'", dijo Flores. "Realmente intentó correr, correr, correr por su vida, pero no pudo".

Flores dice que le hizo una llave de cabeza a Inga y le ató las piernas con un cinturón. Dijo que el hombre no negó las acusaciones de agresión sexual, declaración corroborada por un trabajador de la bodega en ese momento.

"Sí, lo admitió. Dijo: 'Está bien, está bien, está bien, está bien. Déjame en paz, no me pegues, no me pegues'", dijo Flores a NBC 4.

En un momento, Flores dice que el hombre trató de esconderse debajo de un automóvil, hasta que llegaron los agentes y lo detuvieron.

"No tenemos confirmación de eso", dijo el jefe de detectives de la Policía de Nueva York, Joseph Kenny. "Estamos escuchando que posiblemente usaron un cinturón para tratar de mantener sus pies juntos y evitar que huyera".

Kenny también dijo que Inga renunció a sus derechos Miranda e "indicó que tenía un problema con las drogas". También dijo que encontró el cuchillo utilizado en el presunto ataque y "que esta era la primera vez que hacía algo así".

Aclamado como un héroe del vecindario, Flores dice que sintió la necesidad de detener a Inga porque tiene dos hermanas y una niña en camino.

"Se siente bien, hice algo bueno por la Ciudad de Nueva York. Es un hombre menos en las calles", dijo Flores. "Tuvimos la suerte de verlo, eso es una locura. No todos los días atrapas a un violador".

Varios funcionarios de alto nivel de la Policía de Nueva York habían pedido al público el viernes ayuda para identificar al extraño que lleva tatuajes que, según ellos, obligó a ambos compañeros de escuela a internarse en el bosque antes de la agresión sexual. Habían ofrecido una recompensa de $10,000 por información que condujera a un arresto.

La policía agradeció a la comunidad por ayudar a identificar al sospechoso.

"Esto es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de que la seguridad pública es una responsabilidad compartida", dijo el comisionado de la Policía de Nueva York, Edward Cabán. "Los últimos días demostraron al mundo nuevamente que la gente de esta ciudad puede unirse y hacer el trabajo como nadie más".

Qué ocurrió el día del ataque

Según los investigadores y los cargos, el niño y la niña estaban en un campo en Kissena Park alrededor de las 3:30 p.m., justo después de terminar la escuela, cuando un hombre de cabello rizado con aparatos ortopédicos se acercó y exigió que lo siguieran al bosque. Cuando se negaron, la policía dice que sacó un "gran cuchillo estilo machete" y los obligó a entrar en un área aislada, donde los ató las muñecas a cada uno con un cordón de zapato y los amordazó con trozos de tela. Luego tomó por la fuerza los teléfonos de ambos adolescente y violó a la niña de 13 años.

Los niños le dijeron a la policía que el hombre les advirtió que permanecieran donde estaban durante 20 minutos. Luego huyó con sus teléfonos. Una vez que se acabó el tiempo, regresaron a la escuela y contaron a los administradores lo sucedido. Llamaron al 911 de inmediato.

Cabán también dijo que las víctimas dieron información "crucial" que era necesaria para realizar el arresto.

Los niños fueron trasladados a un hospital en condición estable.

En el lugar se recuperó un cordón de zapato, posiblemente el que se utilizaba para atar las muñecas de los niños.

La policía dijo que Inga no había tenido arrestos previos en la Ciudad de Nueva York, pero sí un arresto en Texas.

Quién es el acusado

Según las autoridades, el acusado es un ciudadano ecuatoriano, padre de dos hijos, que llegó a la Ciudad de Nueva York en 2021 después de cruzar la frontera en Eagle Pass, Texas.

El miércoles su abogada expresó que podría necesitar asistencia médica y ni siquiera habló de la posibilidad de una fianza.