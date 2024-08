Sospechoso prende fuego en un edificio y carros del Bronx

NUEVA YORK -- Las autoridades buscan al sospechoso de derramar combustible en la entrada de un edificio y encender en llamas el lugar poniendo en peligro a tres familias en El Bronx.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el sospechoso lleva el recipiente de gasolina en la mano y realiza el acto en el edificio ubicado en 1756 E 174th St del vecindario Soundview.

“Gracias a Dios los hidrantes funcionaron y pudieron detener el fuego a tiempo. Gracias a Dios las familias están bien y no hubo daños ni pérdidas que lamentar”, dijo un residente del área.

Otras cámaras de seguridad captaron al mismo sospechoso previamente, incendiando un vehículo en la misma calle del sectorque provocó que varios vehículos estacionados de manera contigua también se envolvieran en llamas.

“Cuando yo vine no pude entrar al bloque, no sabía qué pasaba porque los bomberos tenían la calle bloqueada y cuando di la vuelta vi que que todos los carros estaban quemados. Me sorprendí”, dijo Luigi Salcedo a Telemundo 47 y a quien le quemaron su carro.

Las autoridades tratan de dar con el paradero del presunto responsable y determinar el móvil de sus acciones.

Ninguna persona resultó herida tras el incidente.

Si alguien tiene información puede llamar confidencialmente a las autoridades al 1-888-57-PISTA.