Se habría originado en Washington Heights la nueva variante del coronavirus neoyorquina

La variante del coronavirus propia de la Ciudad de Nueva York se habría originado en el vecindario predominantemente hispano de Washington Heights, expresó el lunes el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergología y Enfermedades Infecciosas de EEUU (NIAID por sus siglas en inglés).

Las primeras investigaciones sobre la variante recientemente descubierta, denominada B.1.526, muestran signos de que podría evadir los tratamientos con anticuerpos monoclonales para COVID-19 y, hasta cierto punto, los anticuerpos inducidos por vacunas, dijo Fauci.

El experto mencionó Washington Heights específicamente cuando habló sobre el origen de la variante.

"Bueno, ciertamente nos estamos tomando muy en serio la variante de Nueva York, la 526", dijo Fauci en declaraciones a los reporteros de la Casa Blanca. "Como saben, es probable que haya comenzado en la sección de Washington Heights, y luego pasó por varios condados y ahora se está propagando”.

Las declaraciones de Fauci reafirman lo que ya habían encontrado dos estudios iniciales: la variante está presente en hasta el 25 por ciento de las muestras de coronavirus y muestra signos de que podría hacer que los tratamientos COVID-19 y las vacunas sean menos efectivos.

Pero el alcalde Bill de Blasio afirma que los neoyorquinos no deberían asumir lo peor hasta que se realicen más investigaciones.

Y Fauci coincidió. El experto reiteró que se requiere más investigación para determinar el alcance de la nueva variante, aunque sí acotó que la variante podría haberse originado en una persona inmunodeprimida.

“(Vacunarse) no solo es importante para su propia salud. No hacerlo podría ser el caldo de cultivo para la aparición de variantes por la sencilla razón de que, si no elimina el virus rápidamente, tendrá selección inmunológica dentro de un individuo dado”, sentenció.