En corte de NY, Michael Cohen afirma que Trump los ordenaba a inflar el valor de su patrimonio

Cohen se vio cara a cara con Trump, quien estuvo presente en la audiencia.

Trump niega los alegatos de James, y afuera del tribunal, desestimó las declaraciones de Cohen como las palabras de “un mentiroso comprobado”.

El exabogado de Donald Trump testificó el martes en el juicio por fraude financiero contra el expresidente en una corte de Nueva York, donde aseveró que los asesores de Trump tenían la orden de inflar el valor de su patrimonio a “cual fuera la cifra que Trump nos decía”.

Michael Cohen, se vio cara a cara con Trump, quien estuvo presente en la audiencia. Cohen pasó un tiempo en prisión y es ahora un testigo clave para la fiscalía en la demanda presentada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

El litigio alega que Trump y su compañía inflaron el valor de sus activos en balances financieros entregados a bancos, compañías aseguradoras y otros, a fin de obtener acuerdos, contratos o préstamos bajo condiciones blandas.

“Recibí órdenes del señor Trump de inflar el valor del total de sus activos, en base a un número que él elegía arbitrariamente”, declaró Cohen, afirmando que él y Allen Weisselberg, exdirector de finanzas de la Organización Trump, trataban de “analizar los distintos tipos de activos, inflar su valor, a fin de llegar a la cifra que el señor Trump nos había pedido”.

Preguntado cuál era esa cifra, Cohen respondió: “Cual fuera la cifra que Trump nos decía”.

Trump niega los alegatos de James, y afuera del tribunal, desestimó las declaraciones de Cohen como las palabras de “un mentiroso comprobado” que estuvo en prisión tras declararse culpable de evasión de impuestos, mentirle al Congreso y violar normas de financiamiento de campañas.

“No me preocupa su testimonio en lo más mínimo”, aseveró Trump. “Vean ustedes cuál es su historial. Verán que no es un testigo creíble”.

Es el sexto día este mes en que Trump fue voluntariamente al tribunal para presenciar los procedimientos en persona. Cohen ha dicho que ésta era la primera vez que veía a Trump en cinco años.

“¡Qué reencuentro!”, comentó Cohen sarcásticamente en una pausa en la audiencia.

Poco antes, afuera del tribunal, había dicho: “Esto no es sobre Donald Trump vs. Michael Cohen o Michael Cohen vs. Donald Trump. Es sobre rendición de cuentas, así de simple”.

Después que Cohen subió al estrado y empezó a responder preguntas sobre su carrera y antecedentes judiciales, Trump en ocasiones susurró a sus abogados. En otras ocasiones, el expresidente se sentaba inclinado sobre la mesa, observando atentamente, o se echaba hacia atrás con los brazos cruzados.

La demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alega que Trump y los altos ejecutivos de su empresa, la Organización Trump, conspiraron para aumentar el patrimonio neto del magnate de los negocios convertido en político en miles de millones de dólares en estados financieros proporcionados a bancos, aseguradoras y otros para hacer ofertas y préstamos seguros.

El juez Arthur Engoron ya dictaminó que Trump y su empresa cometieron fraude, pero el juicio involucra acusaciones pendientes de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales.

Como castigo, Engoron ordenó que un síndico designado por el tribunal tomara el control de algunas empresas de Trump, poniendo en duda la futura supervisión de la Torre Trump y otras propiedades importantes, pero un tribunal de apelaciones lo ha bloqueado por ahora.

Cohen fue a prisión después de declararse culpable en 2018 de evasión fiscal, mentir al Congreso y violaciones al financiamiento de campañas, algunas de las cuales involucraron su papel en la organización de pagos para mantener el silencio de mujeres durante la campaña de Trump de 2016.

A principios de este mes, Trump abandonó una demanda de $500 millones que acusaba a Cohen de “difundir falsedades”, causar “un gran daño a la reputación” y romper un acuerdo de confidencialidad por hablar públicamente sobre los pagos de silencio.

Pero un portavoz de Trump dijo que sólo había decidido “pausar temporalmente” la demanda mientras organiza otra campaña para la Casa Blanca y lucha contra cuatro casos penales, pero dijo que volvería a presentarla en una fecha posterior.

Dado que se espera que Trump comparezca ante el tribunal para el testimonio de Cohen, será la primera vez que el expresidente asista al juicio desde que Engoron le impuso una multa de $5,000 el viernes porque una publicación despectiva en las redes sociales sobre un miembro clave del personal del tribunal permaneció en el sitio web de su campaña durante semanas después de que se le ordenara eliminar su publicación.