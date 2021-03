Schumer afirma que neoyorquinos recibirían cheques de estímulo en tan solo dos semanas

Las familias de la Ciudad de Nueva York recibirían los pagos de estímulo federal en tan solo dos semanas si la Cámara de Representantes aprueba esta semana el paquete de ayuda COVID-19 que el Senado autorizó el sábado, dijo el lunes el líder de la mayoría, Chuck Schumer, durante una conferencia de prensa en su oficina en Manhattan.

El senador demócrata por Nueva York estableció un calendario para la tercera ronda de cheques de estímulo antes de comentar brevemente sobre la reciente investigación de acoso sexual del gobernador Andrew Cuomo.

Desde que se convirtió en el nuevo líder de la mayoría del Senado, Schumer había prometido impulsar y aprobar una “canasta sólida de rescate de COVID” para beneficiar a Nueva York con $ 100 mil millones dirigidos a familias, trabajadores, restaurantes y pequeñas empresas.

El senador dijo que esa promesa se hará realidad tras la votación del partido del sábado en el Senado para aprobar la medida, aunque ni un solo republicano cruzó el pasillo para apoyarlo, a pesar de los cambios realizados para hacer el paquete más atractivo para conservadores como el demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin.

“Nosotros, los demócratas del Senado, prometimos que si retomábamos el Senado le daríamos estos cheques a la gente. Mitch McConnell impidió la aprobación de estos cheques durante cuatro días seguidos cuando fui al piso del Senado y pedí que los aprobáramos. Ahora, ya no es el líder de la mayoría. Lo soy yo, y le prometimos a la gente que obtendríamos los cheques, y ellos los recibirán”, dijo Schumer.

Según Schumer, las personas que ganan hasta $ 80,000 al año recibirán un pago de $ 1,400, mientras que las parejas que presenten impuestos conjuntamente y no ganen más de $ 160,000 encontrarán un pago de $ 2,800 en sus cuentas bancarias.

El líder de la mayoría en el Senado dijo que los pagos ofrecerán ayuda inmediata a las familias que necesitan dinero extra en medio de la pandemia de COVID-19 en curso, y esa ayuda llegará cuanto antes si la Cámara, como se espera, aprueba el proyecto de ley esta semana y lo envía al presidente Joe Biden por su firma.

“Estamos aquí hoy con el tema continuo de que la ayuda está en camino para Nueva York y Estados Unidos. Una de las mejores formas en que podemos ayudar a las personas es poner dinero en sus bolsillos y eso es lo que estamos haciendo en el proyecto de ley que acabamos de aprobar este fin de semana”, dijo Schumer.

Se enviarán alrededor de $ 22 mil millones en cheques a los residentes del estado de Nueva York. De esa cifra, $ 9 mil millones se distribuirán en los cinco condados. Aproximadamente 645,000 hogares se beneficiarán. El Bronx recibirá $ 1.6 mil millones, Brooklyn obtendrá $ 2.9 mil millones, Queens se beneficia con $ 2.5 mil millones, a Manhattan se destinarán 1.8 mil millones, y Staten Island se favorece con $ 550,000.

“Dentro de unas dos semanas llegarán estos cheques. No meses, no años, no tendrá que esperar a recibir el dinero en su declaración de impuestos el próximo enero. Lo recibirá de inmediato”, aseguró Schumer.

Schumer también se refirió brevemente a la investigación de la procuradora general Letitia James sobre las acusaciones de acoso sexual que pesan contra el gobernador Andrew Cuomo.

“Las denuncias de cada una de estas mujeres son serias, preocupantes y deben ser escuchadas. Siempre he creído que el acoso sexual es inaceptable y nunca debería tolerarse. Llamé a nuestra procuradora general para que hiciera una investigación completa y exhaustiva. Ella removerá cada piedra y no permitirá que ocurra ninguna interferencia externa, política o de otro tipo. Tengo confianza en su pesquisa”, dijo Schumer.