Salen a la luz detalles escalofriantes sobre acusada de asesinar a su padre y herir a su hermana en Brooklyn

NUEVA YORK -- La aspirante a modelo de 22 años acusada de matar a su padre y herir gravemente a su hermana en su casa de Brooklyn la semana pasada, un caso en el que ella primero había dicho que el ataque había sido por parte de unos supuestos invasores enmascarados que entraron a su casa, fue remitida después de su comparecencia el jueves. Aquí los fiscales revelaron nuevos y escalofriantes detalles en el caso.

Nikki Secondino está acusada de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado, así como de delitos con armas, en el ataque matutino en la casa de su familia en Bensonhurst el 29 de diciembre. No quedó claro de inmediato si se declaró culpable durante la lectura de cargos, ni la información de su abogado fue clara.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Los fiscales compartieron nuevos detalles mientras presentaban el caso para la prisión preventiva, incluidas las palabras inquietantes que Secondino supuestamente le dijo a un oficial de policía, después de que le leyeron sus derechos.

“Salí de la habitación y vi a mi padre sentado en un sofá durmiendo y le golpeé la cabeza con un martillo”, supuestamente dijo la acusada, se lee en la denuncia. "Agarré mi cuchillo de acero alemán favorito y lo apuñalé. Mi hermana salió de su habitación y trató de detenerme y luego la apuñalé en la espalda, la cabeza y el estómago".

“Los quería muertos”, continuó la supuesta declaración de Nikki Secondino. "Si viera a la persona que llamó al 9-1-1, ella sería la siguiente. No lo planeé, no necesitaba hacerlo. No recuerdo dónde puse el cuchillo, pero estoy seguro de que lo descubrirás".

La denuncia no especula sobre un posible motivo del ataque en la casa de la Avenida 17 de Secondino. Su padre, Carlo Secondino, de 61 años, fue asesinado a puñaladas. Los registros judiciales indican que fue encontrado muerto en la cocina con múltiples puñaladas. La denuncia dice que estaba rodeado de sangre.

La hermana menor de Secondino, Liana, de 19 años, fue llevada a un hospital con heridas graves después de haber sido apuñalada varias veces. Los registros judiciales dicen que los oficiales que respondieron la encontraron fuera de la casa, con múltiples laceraciones profundas en varias partes del cuerpo.

“Mi hermana me apuñaló”, dijo Liana, según la denuncia. "¿Has visto a mi papá? Tienes que atraparlo".

No hubo una actualización inmediata sobre la condición de la hermana menor el jueves.

Los investigadores habían pasado una parte del día del ataque buscando a dos sospechosos que supuestamente vestían todos negros y pasamontañas, según las descripciones que Nikki Secondino les proporcionó de los atacantes que, según ella, se abalanzaron. Supuestamente, dijo más tarde que inventó la historia sobre el allanamiento de morada.

Los vecinos dijeron que los oficiales habían visitado el apartamento en el pasado, respondiendo a llamadas sobre peleas entre miembros de la familia.

Un vecino, que no quiso ser identificado, dijo que la hija mayor golpeó su puerta y le pidió que la abriera. Al mismo tiempo, esa vecina dijo que podía escuchar al padre gritando que alguien llamara al 9-1-1, y también dijo que escuchó gritos y el sonido de cuerpos golpeando contra la pared.

Agregó que abrió la puerta y lo que vio la asustó tanto que cerró la puerta de golpe. “Vi la sangre en el pasillo y fue entonces cuando me sacudí. Vi la sangre en el pasillo y lo cerré”, dijo el vecino.

Una investigación está en curso.