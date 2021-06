Sacrificarán a los perros que atacaron a muerte a un pequeño tras caer de una ventana en NJ

Los funcionarios de la ciudad acordaron sacrificar a los dos perros que, según las autoridades, atacaron a muerte a un niño de 3 años tras caer desde una ventana al patio de su casa en la ciudad de Elizabeth.

"Los perros están en cuarentena, y el gobierno de la ciudad aprobó la eutanasia", dijo la portavoz de Elizabeth Kelly Martins.

Los perros pertenecen a la familia y estaban en un patio cercado cuando el niño cayó desde un segundo piso.

Tres vecinos que viven cerca de la casa en la cuadra 400 de South 5th Street identificaron a los perros como pitbulls, pero las autoridades no identificaron la raza. No está claro si el niño murió a causa de la caída o del ataque del perro y las autoridades no han anunciado ningún cargo en el caso.

Una mujer que vive cerca de la casa dijo que vio a un hombre correr hacia el frente de la casa cargando al niño ensangrentado.

“Escuché algo como bang y luego escuché que alguien pedía ayuda”, dijo la testigo.

El niño, a quien las autoridades no han identificado, tenía heridas graves cuando la policía llegó al patio en la cuadra 400 de South 5th Street poco antes de las 5:30 p.m. del miércoles, dijo la Oficina del Fiscal del Condado de Union. Fue trasladado de urgencia al Centro Médico Regional Trinitas, donde se declaró su muerte aproximadamente una hora después, dijeron las autoridades.

El niño cayó unos 10 pies y fue mordido por los dos perros, dijeron las autoridades.