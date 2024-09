Tráfico regresa a la normalidad en el puente George Washington

NUEVA YORK -- El viaje a Nueva York a través del puente George Washington podría ser más lento de lo habitual durante el trayecto matutino del lunes. Hasta la 1:30 p.m. fue cuando el tráfico regresó a la normalidad.

The earlier delays at the GWB Lower to NY due to volume have cleared.

Los retrasos anteriores se extendieron hasta 90 minutos en el nivel superior durante la hora pico de la mañana debido a un camión con remolque averiado, según publicó la Autoridad Portuaria en las redes sociales.

GWB Upper to NY has a delay of 90 minutes due to a crash on the Cross Bronx Expressway. Cars and Buses use Lower. Updates are posted when situations change.