Comisionado del NYPD, Edward Caban, renuncia en medio de investigación federal, según nota interna

Lo que debes saber El comisionado de la policía de Nueva York, Edward Caban, renuncia a su cargo al frente de la unidad policial más grande del país en medio de una investigación federal sobre la aplicación de la ley por parte del departamento en los clubes nocturnos, según su carta de resignación que mandó a miembros del NYPD y que nuestra cadena hermana NBC New York obtuvo.

Con esta noticia, Caban se convierte en el segundo comisionado de policía en renunciar en menos de tres años.

Un veterano de 33 años en el departamento, fue el primer latino en servir como comisionado de la policía de Nueva York en sus 179 años de historia.

NUEVA YORK - El comisionado de la policía de Nueva York, Edward Caban, renuncia a su cargo al frente de la unidad policial más grande del país en medio de una investigación federal sobre la aplicación de la ley por parte del departamento en los clubes nocturnos, según su carta de resignación que mandó a miembros del NYPD y que nuestra cadena hermana NBC New York obtuvo.

Con esta noticia, Caban se convierte en el segundo comisionado de policía en renunciar en menos de tres años.

La nota interna obtenida por NBC New York dice:

A los miembros del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York:

En el solemne día de conmemoración de ayer, cuando nos reunimos para honrar a nuestros hermanos y hermanas caídos, recordé la inquebrantable dedicación y resistencia del Departamento de Policía de Nueva York. Servir como su Comisionado ha sido el mayor honor de mi carrera y estoy orgulloso de estar a su lado todos los días.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

He dedicado más de 30 años de servicio a este departamento. Todos los días, ya sea como oficial de patrulla en las calles de El Bronx, como comisionado del departamento y en mis muchas paradas intermedias, me he sentido inspirado por el coraje, la tenacidad y el altruismo de cada uno de ustedes. La ciudad más grande del mundo no sería así sin la mayor fuerza policial del mundo. Juntos, hemos retirado miles de armas de fuego de las calles, hemos hecho justicia a innumerables víctimas de crímenes violentos y hemos ayudado a sanar y unir a las comunidades. Las familias, los dueños de negocios, los turistas, así como todos los que caminan por las calles, toman el metro y viven con libertad y seguridad en Nueva York, lo hacen gracias a ustedes.

Siempre me he centrado por completo en la Policía de Nueva York: el departamento y las personas que amo y a las que he dedicado más de 30 años de servicio. Sin embargo, las noticias sobre los acontecimientos recientes han creado una distracción para nuestro departamento y no estoy dispuesto a centrar mi atención en otra cosa que no sea nuestro importante trabajo o la seguridad de los hombres y mujeres de la policía de Nueva York. Tengo un inmenso respeto y gratitud por los valientes oficiales que sirven a este departamento, y el Departamento de Policía de Nueva York merece alguien que pueda concentrarse únicamente en proteger y servir a la ciudad de Nueva York, razón por la cual, por el bien de esta ciudad y de este departamento, he tomado la decisión difícil decisión de dimitir como comisario de policía.

Gracias por la confianza que han depositado en mí y por la oportunidad que me han brindado de servir junto a los miembros de este gran departamento. Creo firmemente que tenemos la mejor fuerza policial del mundo y tengo plena fe en los líderes de todo el NYPD.

La noticia se produce días después de que News 4 informara que la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos se había unido a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York en la investigación.

En cuarentena en casa después de dar positivo por COVID-19 el lunes, Adams se negó a decir si todavía tenía confianza en Caban, a quien nombró como el 46º comisionado de la policía de Nueva York en julio de 2023.

Un veterano de 33 años en el departamento, fue el primer latino en servir como comisionado de la policía de Nueva York en sus 179 años de historia.

Adams también se negó a decir a principios de semana si a Caban se le había prohibido comunicarse con las agencias federales de aplicación de la ley, que trabajan en estrecha cooperación con la policía de Nueva York.

Al menos un teléfono perteneciente a Caban estaba entre varios que el SDNY y el IRS confiscaron a varios funcionarios de la policía de Nueva York. A su hermano gemelo, propietario de un negocio de seguridad de clubes nocturnos, también le confiscaron su teléfono en la investigación de corrupción.

Varias fuentes le dijeron a NBC que los investigadores federales de Nueva York quieren saber si James Caban se benefició de sus vínculos con su poderoso hermano y la policía de Nueva York. Específicamente, la investigación está investigando si bares y clubes de Midtown y Queens pagaron a James Caban para que actuara como enlace policial, y si esos clubes recibieron un trato especial por parte de las comisarías locales, dijeron las fuentes.

Otras preguntas que se están investigando son si se pidió a los oficiales que tomaran medidas más duras contra los clubes que no hicieron negocios con el hermano del comisionado o si se dieron ascensos a los oficiales que participaron en el posible plan, según las fuentes.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo que el departamento está al tanto de la investigación y está cooperando plenamente con ella.

Nadie ha sido acusado.

NBC New York dejó varios mensajes para James Caban en su teléfono y con un miembro de su familia la semana pasada, tras el informe inicial de la investigación, pero no fueron respondidos.

En un comunicado, Russell Capone and Rebekah Donaleski, los abogados del comisionado Caban, dicen: “El comisionado Caban es un servidor público consumado que ha dedicado su vida a la seguridad de la gente de esta gran ciudad y mantiene un respeto inquebrantable por las mujeres y los hombres del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. El gobierno nos ha informado que él no es objeto de ninguna investigación realizada por el Distrito Sur de Nueva York y espera cooperar plenamente con el gobierno”.

Tania Kinsella podría convertirse en la primera mujer de color nombrada comisionada adjunta, si asume el cargo de manera interina.