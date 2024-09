Cientos de estudiantes regresan a clases en NYC este jueves: mira aquí el calendario escolar y más

NUEVA YORK -- Cientos de estudiantes regresan este jueves a las escuelas de la Ciudad de Nueva York para empezar el nuevo año escolar 2024-2025 y el alcalde Eric Adams dio la bienvenida a los que estudian en la escuela John F. Hylan, PS 257, de Brooklyn.

Además, muchos de los estudantes asistirán a una de las 24 escueles que inauguró la ciudad debido al aumento de la población estudiantil.

Las escuelas construidas con materiales ecológicos que garantizan un lugar para más de 11 mil nuevos alumnos de todos los grados, esta es la mayor cantidad en más de 20 años.

En total serían, 8 nuevas escuelas en El Bronx, 9 en Brooklyn, 6 en Queens y una en Manhattan. Todas contarán con espacios verdes y aulas con tecnología avanzada.

Adams sostiene, que las mismas ayudarán a cumplir con el mandato de la ley del estado de Nueva York, que establece para 2028 un límite de 25 estudiantes en las aulas de las escuelas de secundaria, de 23 para las intermedias y de 20 para las elementales.

A continuación también te compartimos cómo será el calendario escolar este año. Los primeros días de descanso, los asociados con la festividad judía de Rosh Hashaná, se celebran poco menos de un mes después, el 3 y 4 de octubre. El Día de los Pueblos Indígenas/Día de la Herencia Italiana se celebra diez días después, el 14 de octubre.

Vea el programa completo a continuación:

Date Weekday Event 5 de septiembre Jueves Primer día de clases 12 de septiembre Jueves Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas

primarias y centros de prekínder. 19 de septiembre Jueves Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas

intermedias y escuelas del Distrito 75. 26 de septiembre Jueves Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas

secundarias, escuelas de kínder a 12.ᵒ grado y de 6.ᵒ a 12.ᵒ grado. 3 y 4 de octubre Jueves y viernes Rosh Hashaná; no hay clases. 14 de octubre Lunes Día de la Herencia Italiana y Día de los Pueblos Indígenas; no hay

clases. 1 de noviembre Viernes Diwali; no hay clases 5 de noviembre Martes Día de elecciones; no hay clases. 7 de noviembre Jueves Reuniones de padres y maestros en la tarde y en la noche para

escuelas primarias; los estudiantes de estas escuelas saldrán tres

horas antes. 11 de noviembre Lunes Día de los Veteranos; no hay clases. 14 de noviembre Jueves Reuniones de padres y maestros en la tarde y en la noche para

escuelas intermedias y escuelas del Distrito 75; los estudiantes de

estas escuelas saldrán tres horas antes. 21 de noviembre Jueves Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas

secundarias, escuelas de kínder a 12.ᵒ grado y de 6.ᵒ a 12.ᵒ grado. 22 de noviembre Viernes Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas

secundarias, escuelas de kínder a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado;

los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes. 28 y 29 de noviembre jueves y viernes Receso de Acción de Gracias; no hay clases. Del 24 de diciembre al 1 de enero De martes a miércoles Receso de invierno; no hay clases. 20 de enero Lunes Día de Martin Luther King Jr.; no hay clases. Del 21 al 24 de enero De martes a viernes Exámenes Regents. 27 de enero Lunes Día de capacitación profesional. Los estudiantes de escuelas

secundarias y escuelas de 6.o a 12.o grado no tienen clases; todos

los demás, sí tienen clases. 28 de enero Martes Comienza el período de primavera. 29 de enero Miércoles Año Nuevo Lunar; no hay clases Del 17 al 21 de febrero Lunes a viernes Receso de mediados de invierno; no hay clases. 6 de marzo Jueves Reuniones de padres y maestros en la tarde y en la noche para

escuelas primarias y centros de prekínder; los estudiantes de estas

escuelas saldrán tres horas antes. 13 de marzo Jueves Reuniones de padres y maestros en la tarde y en la noche para

escuelas intermedias y escuelas del Distrito 75; los estudiantes de

estas escuelas saldrán tres horas antes. 20 de marzo Jueves Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas

secundarias, escuelas de kínder a 12.ᵒ grado y de 6.ᵒ a 12.ᵒ grado. 21 de marzo Viernes Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas

secundarias, escuelas de kínder a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado;

los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes. 31 de marzo Lunes Eid al-Fitr; no hay clases. Del 14 al 18 de abril Lunes a viernes Receso de primavera; no hay clases. 1 de mayo Jueves Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas

primarias y centros de prekínder 8 de mayo Jueves Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas

intermedias y escuelas del Distrito 75. 15 de mayo Jueves Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas

secundarias, escuelas de kínder a 12.ᵒ grado y de 6.ᵒ a 12.ᵒ grado. 26 de mayo Lunes Día de Conmemoración; no hay clases 5 de junio Jueves Eid al-Adha / Día de Aniversario; no hay clases. 6 de junio Viernes Día administrativo; los estudiantes de 3-K, prekínder, escuelas

primarias, escuelas intermedias, escuelas de kínder a 12.ᵒ grado y

programas independientes del Distrito 75 no tienen clases. Del 17 al 26 de junio De martes a jueves Exámenes Regents. 19 de junio Jueves Día de la Emancipación de los Esclavos (Juneteenth); no hay clases. 26 de junio Jueves Último día de clases para los estudiantes.

El calendario está disponible en varios idiomas aquí.

Otro recordatorio clave: el concepto de "día sin nieve" que surgió durante la pandemia de COVID-19 llegó para quedarse. Eso significa que mucha nieve puede significar que no habrá clases presenciales, pero no significa "no hay clases".

La instrucción remota ahora cubre esos días y, si bien es difícil predecir cuándo podría nevar lo suficiente como para cerrar las aulas físicas, saberlo ahora podría preparar mejor a algunos padres para adaptarse sobre la marcha si llega el momento.