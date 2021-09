Regresan más musicales de Broadway después de un largo cierre por la pandemia

NUEVA YORK - Simba, Elphaba y Aaron Burr están listos para recibir al público de Broadway el martes por primera vez en casi 18 meses.

Algunos de los musicales más reconocidos regresan esta semana después de un año y medio cerrados, un tiempo que mantuvo a los fanáticos del teatro en casa y a los artistas intérpretes o ejecutantes y tramoyistas sin trabajo.

"The Lion King", "Wicked", "Chicago" y "Hamilton" reabren por primera vez desde marzo de 2020 el martes 14 de septiembre. A finales de mes les seguirán "Come From Away", "Six" , "Moulin Rouge!", "Aladdin" y muchas otras producciones.

Otros musicales ya han dado la bienvenida a audiencias que cumplen la medida del uso de mascarillas y tienen que estar completamente vacunadas, entre esas "Waitress", "Hadestown", "Pass Over" y "Springsteen on Broadway". También abrirá el martes los avances de "Lackawanna Blues".

Broadway finalmente recibió luz verde en mayo cuando el exgobernador Andrew Cuomo anunció que las producciones podrían reanudarse a plena capacidad después del Día del Trabajo. Rápidamente, los productores y artistas se pusieron a trabajar para un gran retorno en el otoño.

"Se han establecido muchos protocolos nuevos, comenzando con la obligación de vacunarse y usar mascarillas durante la actuación, o para niños menores de 12 años: una prueba 6 horas antes o una prueba de PCR negativa 72 horas antes", dijo el presidente de la Liga de Broadway. , Charlotte St. Martin.

"Entonces, obviamente, también se agregan la desinfección de superficies y todas las cosas que acompañan al rastreo de contactos. Estamos haciendo todo lo que nuestro especialista en enfermedades infecciosas y nuestro científico nos han dicho que hagamos porque una vez que abrimos queremos permanecer abiertos y mantener a todos a salvo ", agregó St. Martin.

El regreso de los musicales más importantes de Broadway seguramente marcará otro capítulo sustancial en la recuperación de la ciudad de una pandemia devastadora. Normalmente, la industria del teatro genera casi $ 15 mil millones al año, según CNBC.

Broadway World dice que las ventas de boletos de las obras de teatro y el musical en producción la semana anterior al cierre de marzo de 2020 totalizaron $ 26.7 millones. "Hamilton" recaudó $ 2.69 millones, la mayor cantidad de cualquier programa en ese momento, y "El Rey León" y "Wicked" promediaban cerca de $ 1.5 millones por semana en las semanas anteriores, dijo CNBC.

"Jagged Little Pill", "El fantasma de la ópera" y "Ain't Too Proud" tienen fechas de estreno fijadas en octubre. El nuevo musical "Diana" y el musical de Michael Jackson, "MJ", están programados para diciembre.

La Liga de Broadway dice que 15 espectáculos en total abrirán en septiembre, y 35 volverán al escenario para fin de año.