Reabre “American Dream”, el colosal centro comercial de Nueva Jersey

NUEVA JERSEY — Cuando el gran centro comercial American Dream abrió en Nueva Jersey el otoño pasado, los visitantes solo podían quedarse boquiabiertos ante su atracción inconclusa: un enorme parque acuático con temática de DreamWorks con espacio para hasta 5.600 bañistas.

Un año y una pandemia mundial después, Benkos Quiñones, su esposa y sus dos hijos pequeños tenían el lugar en gran parte para ellos solos cuando el centro comercial reabrió oficialmente el jueves después de un cierre de seis meses debido a la crisis del coronavirus.

“Después de todo lo que ha estado sucediendo, solo queríamos pasar un rato en familia juntos”, dijo Quiñones mientras su esposa y dos niños pequeños chapoteaban en las olas detrás de él. Solo unas pocas docenas más retozaban en el espacio cavernoso.

“Por supuesto, estaba preocupado”, dijo Quiñones sobre el riesgo de estar en un lugar público con el virus aún circulando. “Nos hicimos muchas preguntas, si realmente deberíamos seguir adelante y comprar entradas para esto. Pero lo hicimos ".

Los propietarios del enorme complejo comercial y de entretenimiento en el complejo deportivo Meadowlands esperan que otros compartan el sentido de la aventura de la familia.

American Dream, que ya se resistía a una perspectiva sombría para los centros comerciales en todo el país cuando abrió en octubre pasado, estaba a días de una apertura llamativa de sus puntos de venta en marzo, cuando los temores del coronavirus cerraron sus operaciones.

Era un momento terrible para un proyecto que había experimentado numerosos retrasos desde su aprobación inicial, bajo una titularidad diferente, en 2003.

En los meses transcurridos desde que cerró en marzo, el panorama minorista ha cambiado drásticamente.

En su reapertura el jueves, solo unas pocas docenas de las 300 tiendas planificadas del complejo parecían estar abiertas al público. No está claro cuántos eventualmente abrirán sus puertas. Los restaurantes del centro comercial están a meses de abrir, ya que Nueva Jersey continúa restringiendo las comidas en el interior al 25% de su capacidad.

El propietario canadiense Triple Five, que también es propietario del Mall of America de Minnesota y del West Edmonton Mall de Canadá, confía en características como el parque acuático, un parque de diversiones con temática de Nickelodeon, una pista de esquí cubierta y una pista de patinaje para atraer visitantes. No se espera que abran durante meses otras atracciones planificadas, como un Legoland Discovery Center y un acuario.

Mantener el impulso y adaptarse a un conjunto de reglas en constante cambio durante los meses pico de la pandemia fueron desafíos importantes, dijo Richard Ybarra, vicepresidente de comercio minorista en el centro comercial.

“Teníamos que ser extremadamente fluidos con respecto a las actualizaciones que teníamos que hacer, cómo iban a verse las cosas”, dijo Ybarra. “También tenías que poder pronosticar mucho, como en, 'Está bien, si haces esto, esto y esto, entonces esto probablemente sucederá'. Eso fue para asegurarnos de que no estábamos frustrando a nuestros inquilinos o contratistas ".

Incluso antes de la pandemia, algunos expertos minoristas predijeron que una cuarta parte de los centros comerciales de EE. UU. Cerrarían en 2022 debido a los cambios en las compras en línea.

Jan Rogers Kniffen, consultor de inversores en empresas minoristas y ex ejecutivo minorista, espera que entre 300 y 500 de los 1.000 centros comerciales de EE. UU. Se declaren en quiebra y sean completamente irreconocibles como centros comerciales tradicionales en los próximos dos años. Antes de la pandemia, esperaba que 300 cerraran para el 2030.

La inauguración oficial del parque acuático el jueves ilustró los desafíos de seguridad actuales. La piscina de olas está restringida al 25% de su capacidad, y por el momento se permitirá la entrada a incluso menos personas, dijo Chris Mortensen, director de atracciones del centro comercial.

Los trabajadores limpiarán los toboganes de agua, todos ellos de 1.5 millas, además de sillas, mesas, barandas y otras superficies de alto contacto temprano en la mañana y al final del día.

Don Ghermezian, codirector ejecutivo de American Dream y presidente de Triple Five, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que la compañía había solicitado la ayuda de un sistema hospitalario local, Hackensack Meridian Health, para revisar sus protocolos de seguridad contra el coronavirus.

"Estamos llenos de alegría de tener nuestras puertas abiertas en American Dream nuevamente", escribió Ghermezian. “Fue una decisión difícil cerrar nuestras puertas en marzo, pero fue para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes y empleados”.

¿Atraerán a suficientes visitantes? Neil Saunders, director gerente de la firma de investigación GlobalData, dijo que espera que los ingresos del centro comercial estén muy por debajo de las proyecciones en el corto plazo debido al coronavirus, con una mejor perspectiva en el futuro.

“A largo plazo, las perspectivas son mejores; sin embargo, hay demasiado espacio comercial en el área de los tres estados, por lo que el centro comercial enfrentará una dura competencia para atraer compradores ”, dijo. “Dada su escala y la variedad de atracciones, probablemente logre convertirse en un destino importante. Sin embargo, esto no se logrará tan rápido como esperaban los desarrolladores ".