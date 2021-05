Querida maestra de Jersey City habría sido asesinada por su hijo

NUEVA JERSEY - Los fiscales del condado de Hudson están pidiendo ayuda para encontrar a un hombre de Jersey City de 29 años que, según ellos, asesinó a su madre, una maestra dentro del distrito de esta ciudad, en un posible caso de incendio provocado la madrugada del jueves.

La Policía y los bomberos fueron llamados a una casa en Virginia Avenue, justo antes de la 1:00 a. m. del jueves, tras un informe de una alteración y encontraron un pequeño incendio, así como a Jacquelin Nelson, de 60 años, en estado crítico.

Jacquelin, una maestra de secundaria, fue llevada a un hospital, donde fue declarada muerta unas tres horas después de que las autoridades llegaran al lugar. Su causa de muerte están pendientes de los hallazgos de la autopsia de la oficina del médico forense.

Se dijo que el fuego estuvo bajo control dentro de los 30 minutos posteriores a la llegada de los bomberos.

“Ella era una muy buena maestra no creo que haya algo negativo que alguien pueda decir de ella, todos los estudiantes la querían mucho”, dijo a Telemundo 47 Shannette Steed, compañera de trabajo de la víctima.

Tras los hechos, uno de los hijos de la víctima, Terrance Nelson, de 29 años, anda suelto y ha sido acusado del asesinato de su madre, dijeron los fiscales.

Según un vecino la nieta le informó que su abuela había sido lanzada de las escaleras por el hijo. "Su nieta llegó a mi casa y me dijo él la mató, Terrace lanzó por la escalera a mi abuelita", dijo el vecino Gregory Concilor a Telemundo 47. “Yo agarré este palo y me fui y cuando él me vio se fue corriendo, no dijo nada", agregó.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con la oficina del fiscal del condado de Hudson al 201-915-1345.