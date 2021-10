¿Qué es ConnectEBT y cómo te ayuda en la administración de tus beneficios en Nueva Jersey?

El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey urge a las personas inscritas en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) del estado, Work First New Jersey (WFNJ), Asistencia General (GA) y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) a descargar la aplicación móvil ConnectEBT, una herramienta digital que sirve para administrar las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) en dispositivos móviles.

Los destinatarios pueden usar la aplicación ConnectEBT para verificar su saldo, revisar hasta 12 meses del historial de transacciones, confirmar su último depósito de beneficios y cambiar su PIN. La aplicación móvil es gratuita y está disponible para descargar en Apple App Store y Google Play Store.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Este es otro paso para hacer que la información sobre beneficios de asistencia de ingresos y SNAP sea más accesible para las familias de Nueva Jersey. A través de esta aplicación, pueden consultar su saldo sobre la marcha y tendrán otra información útil sobre sus beneficios al alcance de la mano, dijo la comisionada interina de Servicios Humanos, Sarah Adelman.

ConnectEBT es la aplicación oficial de los programas SNAP y Work First New Jersey del Estado Jardín. La herramienta fue desarrollada por Conduent, Inc. y está disponible en inglés y español. La interfaz, fácil de navegar, proporciona una manera segura y conveniente para que los beneficiarios de SNAP y WFNJ verifiquen los registros de sus beneficios, la información de la cuenta y accedan a otras funciones de servicio al cliente a través de sus dispositivos móviles.

Antes de que el estado implementara la aplicación, los residentes tenían como única opción revisar sus registros en línea o llamar a una línea directa de servicio al cliente.

Los destinatarios pueden buscar y descargar la aplicación móvil ConnectEBT desde Google Play o la App Store de Apple, según el tipo de dispositivo móvil que estén usando y registrar su cuenta de tarjeta EBT. Una vez instalada, será necesario validar la identidad y utilizar el mismo nombre de usuario y contraseña para la aplicación móvil que se utiliza para el portal web.

El año pasado, como parte de un esfuerzo por extender los servicios digitales, el estado lanzó la compra de comestibles en línea para los beneficiarios de SNAP.

Los destinatarios ahora pueden usar sus tarjetas EBT para comprar comestibles en línea en los siguientes minoristas: Amazon, Walmarts participantes, ShopRites, The Fresh Grocers, ALDI, Stop & Shop, Food Bazaar, tiendas Super Foodtown en Port Monmouth, Red Bank, Ocean, Atlantic Highlands y Sea Girt, y BJ's Wholesale Club, que es la última compañía en hacer que las compras de comestibles en línea estén disponibles para los beneficiarios de SNAP en el estado.

Abre aquí para obtener más información sobre las tarjetas EBT.