Qué datos necesitas y cómo usar la nueva herramienta para reclamar el Crédito Tributario por Hijos

Una nueva herramienta digital puede ayudar a garantizar que las familias de bajos ingresos obtengan el Crédito Tributario por Hijos, aún si no presentan impuestos.

A principios de esta semana, el IRS lanzó un portal en línea que permite a los padres que en general no están obligados a presentar una declaración de impuestos sobre la renta recibir pagos por adelantado de hasta $300 por niño a partir del 15 de julio (o un total anual estimado de hasta $3,600).

Aunque tiene algunas limitaciones, el nuevo portal para no declarantes es la primera de varias herramientas que permitirán a los padres actualizar su información sobre el estado civil, cambios en los ingresos y número de hijos.

La Casa Blanca designó el próximo lunes 21 de junio, el Día de Concientización sobre el Crédito Tributario por Hijos para fomentar la divulgación y la educación sobre el programa ampliado para las familias en todo Estados Unidos.

Además de esos esfuerzos, el IRS envió una carta a 36 millones de familias que pueden calificar para un pago.

ASÍ ES COMO LAS HERRAMIENTAS EN LÍNEA AYUDARÁN A LOS PADRES, SEGÚN EL IRS:

El portal para no declarantes te permite proporcionar al IRS información básica sobre ti y tus dependientes si normalmente no estás obligado a presentar una declaración de impuestos.

La nueva herramienta en línea te ayudará a determinar si calificas para los pagos anticipados del crédito tributario por hijos.

Una segunda herramienta en línea, a la que el IRS llama el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos, estará disponible antes del 1 de julio y te permitirá optar por no recibir los pagos mensuales anticipados para recibir un pago por el monto total del crédito en 2022. El IRS dijo que este portal te permitirá verificar el estado de tus pagos y actualizar el IRS con tu información más reciente; por ejemplo, si tuviste un bebé en 2021.

Además organizar el Día de Concientización sobre el Crédito Tributario por Hijos el 21 de junio, la Casa Blanca creó un nuevo sitio web para informar sobre el Crédito Tributario por Hijos. El sitio web responde a las preguntas frecuentes.

El IRS celebrará eventos en 12 ciudades seleccionadas, incluidas Los Ángeles y Nueva York, para ayudar a las familias a reclamar el crédito.

¿CÓMO UTILIZO LA NUEVA HERRAMIENTA?

La herramienta se creó para aquellos que no están obligados a presentar una declaración de impuestos brinden a la agencia tributaria información básica sobre sus dependientes. Esta herramienta puede ser utilizada por familias de bajos ingresos que ganan muy poco para haber presentado una declaración de impuestos de 2020 pero que necesitan notificar al IRS de los hijos calificados nacidos antes de 2021.

Con la herramienta para no declarantes, podrás presentar electrónicamente un formulario de impuestos simple ante el IRS con suficiente información para que la agencia determine si tu familia cumple los criterios para los pagos anticipados del crédito tributario por hijos.

IMPORTANTE. La agencia pide que no se utilice esta herramienta si debes presentar una declaración de impuestos pero aún no lo has hecho. Además, no uses esta herramienta si presentaste una declaración de impuestos de 2020 o si reclamaste a todos tus dependientes en una declaración de 2019.

Para utilizar la herramienta, las familias deben tener una residencia principal en los EEUU durante más de la mitad del año.

PARA REGISTRARSE, LOS PADRES DEBEN TENER A MANO:

Datos personales, incluida una dirección de correo electrónico Números de seguro social para dependientes Número de ruta de cuenta bancaria

AVISO: El IRS recomienda usar el portal en una computadora portátil o de escritorio, no en un teléfono. Si bien la herramienta no es compatible con dispositivos móviles, según The Washington Post, puedes acceder a ella desde un navegador en tu teléfono inteligente. Además de solicitar una dirección de correo electrónico, debes conocer tu estado civil para efectos de la declaración y otra información relacionada con los impuestos, que, como no declarante, es posible que no tengas a mano. La herramienta tampoco está disponible en español, al menos por ahora.

El IRS tiene orientación sobre cómo completar el formulario como no declarante. Ten en cuenta que el IRS puede tardar hasta 48 horas en confirmar tu dirección de correo electrónico, y otras 48 horas después de enviar tu información para que el IRS la acepte.

1. Para comenzar, debes crear una cuenta si aún no tienes una. Necesitará una dirección de correo electrónico para confirmar tu información.

2. En la página siguiente, llamada "Complete sus formularios de impuestos", ingresa tu información, incluido tu estado civil para efectos de la declaración y los detalles sobre los dependientes. Dado que este portal es una actualización de la herramienta que los no declarantes utilizan para reclamar cheques de estímulo, puedes agregar información sobre esos pagos, denominada "Recuperar registro”. Agrega tu información bancaria para recibir los pagos electrónicamente en lugar de por correo. Toca el botón Continuar al paso 2 cuando estés listo.

3. En esta página, llamada "E-File Your Tax Forms", deberás proporcionar tu ingreso bruto ajustado, o AGI, y firmar el formulario electrónicamente. (Aquí encontrará más información sobre cómo hacerlo). Cuando termines, toca el botón Continuar a archivo electrónico para enviar tu información.

No hay límite en la cantidad de hijos por los que los padres pueden recibir el crédito siempre que ellos y sus dependientes califiquen.

¿EL PORTAL PERMITE A LOS PADRES ANULAR EL PAGO POR ADELANTADO?

El Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos, que pronto será presentado, le permitirá optar por no recibir los pagos mensuales del crédito tributario por hijos. Eso significa que en lugar de recibir pagos mensuales de, digamos, $ 300 para su hijo de 4 años, puede esperar hasta presentar la declaración de impuestos de 2021 en 2022 para recibir la suma global de $ 3,600.

Es posible que desee optar por no participar porque espera que sus circunstancias cambien o si los pagos mensuales anticipados interferirán en la planificación fiscal. Las familias que generalmente deben dinero al IRS cuando presentan sus impuestos pueden querer usar el crédito completo el próximo año. O puede elegir un pago mayor si su hogar está ahorrando para un gasto importante el próximo año.

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO PROPORCIONAR AL IRS DURANTE EL PRÓXIMO MES?

Las familias de los contribuyentes podrán indicar cambios en las circunstancias de la vida desde la última vez que presentaron sus impuestos, como un cambio en los ingresos o el estado de la custodia de los hijos. Por ejemplo, si comenzó a ganar menos dinero este año, es mejor informar al IRS para que puedas obtener la cantidad correcta de crédito tributario por hijos.

Si tuviste o tendrás un nuevo bebé este año, es importante que se lo informes al IRS para que puedas recibir tu pago de hasta $ 3,600 por ese niño. Lo mismo se aplica si adoptaste un hijo o si adquiriste un nuevo dependiente desde la última vez que presentaste tus impuestos; por ejemplo, un hermano menor.

Ten en cuenta que los padres que tienen la custodia compartida no recibirán un pago cada uno. Esto es importante para los sobrevivientes de violencia doméstica, según los comentarios durante una audiencia de supervisión del IRS por parte de Nina Olson, directora ejecutiva del Centro de Derechos del Contribuyente. El "portal de cambio de circunstancias debería permitirles ingresar su cambio de estado civil y también dónde están los niños", dijo Olson.

MI FAMILIA NO TIENE UNA DIRECCIÓN PERMANENTE, PUES VIVIMOS EN UN REFUGIO PARA PERSONAS SIN HOGAR, ¿CÓMO RECIBIREMOS LOS PAGOS?

El IRS está instando a las personas a compartir información sobre el crédito tributario por hijos con otras personas que no tienen direcciones permanentes. Al hacer esto, ayuda a asegurarse de que las familias reciban los pagos para. Puedes compartir información sobre los portales y recursos en línea con ellos para que conozcan los programas que les ayudarán a presentar una declaración de impuestos.