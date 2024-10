Protesta en Queens exige poner fin al operativo policial en la avenida Roosevelt

NUEVA YORK – Organizaciones y miembros de la comunidad en Queens realizarán una protesta el viernes para exigir al alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Hochul que pongan fin a la “Operación Restaurar Roosevelt”.

Esta operación, en la que desplegaron oficiales de policía la semana pasada en Jackson Heights, Elmhurst y North Corona la semana pasada, busca combatir el tráfico sexual, los vendedores sin licencia, la inseguridad y otras preocupaciones de la comunidad.

Según los líderes en contra de esta medida, como la organización Make The Road, DecrimNY, Colectivo Intercultural Transgrediendo, Red Canary Song y otros residentes, la intensificación de la vigilancia policial ataca violentamente a los miembros más vulnerables de la comunidad, incluidos inmigrantes, personas transgénero y personas de color de la clase trabajadora, muchos de los cuales son vendedores ambulantes y/o se dedican al trabajo sexual para sobrevivir.

Los miembros de la comunidad compartirán sus historias personales durante la protesta y piden que se apoye más a las trabajadoras sexuales y los vendedores ambulantes.

Cuando la operación fue lanzada la semana pasada algunos residentes estaban de acuerdo.

“Llevo 35 años aquí en la Roosevelt, en Jackson Heights, y nunca había visto esto como está lleno de delincuencia, esa cantidad de puestos de comida y otras cosas, en la Roosevelt, nunca se había visto esos atracos, ahora se vinieron los delincuentes de verdad”, dijo Hugo Castaño, residente de la zona.

El lunes en la noche, el subcomisionado de operaciones del Departamento de Policía de Nueva York, Kaz Daughtry, anunció otro operativo con su Equipo de Respuesta Comunitaria y la Unidad de Inspecciones Especiales del Departamento de Bomberos de Nueva York en el que cerraron otro burdel.

Tonight we are on Roosevelt Avenue with your Community Response Team and @FDNY Special Inspections Unit, delivering on our commitment to tackle the quality of life challenges that have long plagued our Queens neighborhoods.



We are proud to report that we have closed yet another… pic.twitter.com/JHyZSkiKGP