Procuraduría de NY prepara lista de acciones legales para revertir políticas de Trump en caso de que Biden gane las elecciones

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, dijo a NBC News durante una entrevista que su oficina prepara una lista sustancial de acciones legales para revertir de inmediato las iniciativas de la administración del presidente Donald Trump en caso de que el exvicepresidente Joe Biden gane las elecciones.

"Estamos preparando una lista. Y la lista es larga", dijo el jueves. "Tendremos un equipo de personas, nuevamente, trabajando para revertir todas las malas regulaciones y leyes que se han promulgado ... Trabajaremos con la administración de Biden para pedirles que presenten suspensiones en varios casos que están pendientes en los tribunales de todo el país".

James, una destacada fiscal general del estado demócrata, dijo que ella y sus colegas también revisan las "opciones legales para determinar qué acción, si es que hay alguna", tomarán las procuradurías estatales si se impugnan los resultados de las elecciones.

En su segundo año como la principal funcionaria de la ley y el orden en Nueva York, James ha luchado contra la administración de Trump en todo, desde las regulaciones ambientales y la aplicación de la ley de inmigración hasta el manejo del Censo. En los últimos meses ha estado involucrada en un litigio sobre la crisis del Servicio Postal.

Además, debido a la presencia de la Organización Trump en la Ciudad de Nueva York, James ha estado a la vanguardia de las acciones legales contra la empresa familiar del presidente.

La investigación de un año de su oficina sobre la fundación benéfica de Trump llevó a su disolución. Asimismo, su investigación sobre si el negocio del presidente había inflado el valor de sus activos para obtener exenciones fiscales y préstamos llegó a un punto crítico a principios de este mes cuando Eric Trump, el hijo del presidente y un ejecutivo de su negocio, fue increpado al respecto.

El joven Trump había rechazado testificar antes de las elecciones, pero después de que un juez falló en contra de su esfuerzo, aceptó sentarse para ser interrogado sobre si la Organización Trump había cometido fraude. El hijo del mandatario describió la pesquisa de James como "una venganza política continua".

James dijo que no podía entrar en los detalles de su testimonio.

"Estamos en medio de las pesquisa y están entregando documentos y eso está en curso", replicó la procuradora.

En cuanto a la afirmación de sesgo político de Eric Trump, algo que el presidente ha afirmado repetidamente sobre James y sus predecesores en la oficina, la procuradora general dijo que no "presta mucha atención a todo el ruido y a todos los críticos".

"Sigo escuchando esto. Sé que Eric Trump me ha acusado de parcialidad. La NRA me ha acusado de parcialidad", dijo en alusión sobre un caso de alto perfil en el que se encuentra su oficina con la Asociación Nacional del Rifle.

"Varios funcionarios electos me han acusado de parcialidad. Algunos fiscales generales republicanos me han acusado de parcialidad política. Simplemente agacho la cabeza y me pongo a trabajar".

"Una vez más, la política no es un tema que tolere en mi oficina", dijo. "Se basa en acusaciones, principalmente de personas dentro de la administración de Trump que se han presentado y han dejado al descubierto un patrón de ilegalidad y mala conducta, que requiere una investigación por parte de los reguladores, es decir, la Oficina del Procurador General del Estado de Nueva York".

James señaló que la investigación de la Organización Trump que su oficina está en curso se debe a las acusaciones hechas por el exabogado convicto del presidente, Michael Cohen, quien presentó tales acusaciones de malversación en la valoración de activos mientras testificaba ante el Congreso a principios de 2019.

En cuanto a los rumores de que podría postularse para alcalde de la Ciudad de Nueva York o gobernador del estado, James dijo que "no tenía comentarios".