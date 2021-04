Preocupantes nuevos casos de COVID-19 en NYC a medida que resumen los centros de entretenimiento y deportes universitarios

Lo que debes saber Los lugares de entretenimiento en Nueva York pueden abrir a un tercio de su capacidad, o con 100 personas en el interior y hasta 200 personas al aire libre; los límites de reuniones al aire libre se amplían a 200 en Nueva Jersey y las instalaciones deportivas también reabren.

La presencia de variantes de COVID altamente contagiosas ha avivado la preocupación de Estados Unidos; los funcionarios de Nueva Jersey describieron nuevos modelos de proyección de virus que sugieren que pueden contribuir a un posible récord de casos diarios en mayo.

La próxima semana, Nueva Jersey amplía la elegibilidad para vacunas a personas de 55 años o más, así como a cualquier persona de 16 años o más con discapacidades intelectuales y del desarrollo. NY lo extenderá universalmente a mayores de 16 años el 6 de abril.

NUEVA YORK - En medio de las renovadas preocupaciones sobre las variantes de COVID-19, la escena artística y cultural de la ciudad de Nueva York comenzará a regresar lentamente este fin de semana, a medida que el estado alivia las restricciones en lugares que han estado cerrados durante más de un año debido a la pandemia.

A partir del viernes, los lugares de entretenimiento en todo Nueva York pueden abrir a un tercio de su capacidad y recibir hasta 100 personas en el interior y hasta 200 personas al aire libre, un aumento que no será suficiente para abrir teatros de Broadway cerrados, pero que podría permitir algunas pequeñas obras de teatro, conciertos y actuaciones para reanudar.

Los límites de capacidad serían un poco más altos (150 personas en el interior y 500 al aire libre) si los lugares pueden implementar un sistema en el que los asistentes muestren prueba de una prueba o vacuna COVID-19 negativa reciente antes de ingresar.

"Lo bueno es que compró un boleto, por lo que ya está disponible el rastreo de contactos a través de eso", dijo Jon Borromeo de Stand Up NY, un club de comedia ubicado en el Upper West Side.

"Vamos a escuchar las risas en una habitación, algo que no hemos escuchado en 13 meses, y no voy a mentir, podría llorar … no lo haré", bromeó Borromeo. "La ciudad de Nueva York solo necesita un gran abrazo en este momento, o un abrazo socialmente distanciado, sea lo que sea lo que se supone que debemos hacer ahora".

Siguiendo las pautas estatales, solo hay espacio para que 45 personas se distancien físicamente dentro del club de comedia y ya está casi agotado. Algunos de los espectáculos de la ciudad están completamente agotados, como la función "Una audiencia con …" en The Shed en Hudson Yards. Otros lugares dicen que no vale la pena reabrir la capacidad límite por el momento, y esperarán hasta que se permita al menos el 50 por ciento de la capacidad.

También a partir del viernes, los fanáticos de los deportes universitarios pueden regresar a las gradas con capacidad en lugares a gran escala con un límite del 10 por ciento en interiores y del 20 por ciento al aire libre.

Las tan esperadas reaperturas se producen poco después de que el gobernador Andrew Cuomo aumentara el límite para las reuniones privadas al aire libre en los hogares de las personas, aumentara la capacidad de comedor en el interior, permitiera clases de gimnasia en el interior en la ciudad de Nueva York, eliminó el requisito de cuarentena para los viajeros nacionales y, más recientemente, permitió a los fanáticos en grandes estadios deportivos. Eso no es todo.

Para el lunes, a las 11 p.m. terminará el toque de queda en todo el estado para casinos, cines, boleras, salas de billar y gimnasios. El toque de 11 p.m. permanece para restaurantes y bares, así como el toque de queda a las 12 a.m. para eventos con servicio de catering, permanecerán vigentes por ahora, pero el gobernador dijo que su equipo de salud está evaluando activamente los datos. Se espera un anuncio actualizado en algún momento de este mes.

Cuomo hizo esos anuncios el mes pasado y citó mejoras en el recuento diario de nuevos casos de coronavirus desde enero y el lanzamiento de la vacuna como justificación para flexibilizar las restricciones.

Esa mejora se ha estancado en las últimas semanas y los últimos números muestran que las variantes de COVID-19 están contribuyendo a un aumento de nuevos casos.

"Ya que estamos en medio de la locura de marzo, déjame intentar ponerlo de esta manera: no juegas a la defensiva hasta que suene el último timbre. Las próximas semanas serán un momento absolutamente crucial en esta crisis de salud pública", agregó. Dijo el comisionado de Salud de la ciudad de York, Dave Chokshi, en la conferencia de prensa diaria del alcalde el jueves.

"Estamos viendo un nivel preocupantemente alto de casos. Y, como informamos ayer, las nuevas variantes representan una proporción cada vez mayor de esos casos, más del 70 por ciento de todas las muestras secuenciadas durante la semana más reciente", agregó.

Esta semana se expresaron preocupaciones similares en Nueva Jersey, y las proyecciones del modelo del gobernador Phil Murphy muestran que la creciente prevalencia de variantes de coronavirus altamente contagiosas podría enviar nuevos totales diarios de casos en el Estado Jardín a niveles récord a mediados de mayo. Pero la mayoría de los habitantes de Nueva Jersey (70%) no serán vacunados hasta junio, según los modelos de casos moderados y peores, aunque las fechas se establecen con dos semanas de diferencia.

Murphy dijo la semana pasada que detendría los planes potenciales para aflojar aún más las restricciones debido a los números, aunque está permitiendo que los límites de reunión al aire libre se expandan a 200 el viernes (mientras mantiene los límites en interiores en 25 personas). El gobernador también dio luz verde a los asientos en el interior y al aire libre en los grandes lugares estatales (aquellos con una capacidad de más de 2500) al 20 por ciento y al 30 por ciento, respectivamente.

Al igual que Nueva York, Nueva Jersey está recibiendo un impulso en su asignación semanal federal de vacunas COVID-19, uno hasta el 20 por ciento, esta semana. El gobernador dice que ese aumento, junto con un nuevo sitio administrado por FEMA que abrió en Newark el lunes con capacidad para inocular hasta 6,000 por día, lo hace confiar en la capacidad de su estado para expandir la elegibilidad al siguiente grupo.

A partir del lunes, las personas de 55 años o más, así como cualquier persona de 16 años o más con discapacidades intelectuales y del desarrollo podrán reservar su lugar para una vacuna. Los trabajadores de bienes raíces, construcción y servicios a domicilio también podrán vacunarse en ese momento, junto con los trabajadores de saneamiento y cajeros de bancos, contadores y otros empleados de la industria financiera. Los trabajadores del servicio de lavandería, los trabajadores de servicios públicos y los bibliotecarios completan la siguiente categoría "1C".

Más de 4.4 millones de personas en Nueva Jersey han recibido al menos una dosis de la vacuna y casi 1.7 millones de ellas están completamente vacunadas, lo que representa más del 19 por ciento de la población del estado, según los últimos datos de salud.

No está claro cuándo el Estado Jardín podría estar listo para dar ese paso de elegibilidad universal, pero si las medidas de los gobernadores vecinos son una indicación, no pasará mucho tiempo. Connecticut permitió que todos los adultos mayores de 16 años recibieran su dosis el jueves y, a partir del 6 de abril, todos los adultos neoyorquinos serán elegibles.

Cuomo dijo que las vacunas son las armas que ganarán la guerra contra el COVID, pero con el 31% de los neoyorquinos que han recibido al menos una dosis de la vacuna y el 18.5% completamente vacunados, el estado está muy lejos del 75% necesario para llegar al rebaño de inmunidad.

Las personas completamente vacunadas pueden reunirse con otras personas completamente vacunadas con menos precauciones, pero los funcionarios de salud instaron a las personas a recordar que la mayoría de las personas aún no están vacunadas y que la vacuna no surte efecto por completo hasta 14 días después de la última dosis.

El presidente Joe Biden se ha comprometido a tener suficientes vacunas para todos los adultos estadounidenses para fines de mayo. El gobierno de EEUU ordenó suficientes inyecciones de dos dosis de Pfizer y Moderna para vacunar a 200 millones de personas a fines de mayo, más las 100 millones de inyecciones de dosis única de J&J.

Mientras las reaperturas se llevan a cabo o están en el horizonte, De Blasio se tomó el tiempo durante su jueves para decirle a los neoyorquinos que deben permanecer vigilantes y seguros ya que la pandemia aún continúa, particularmente como las fiestas religiosas de Semana Santa, así como la Pascua.

"Es un momento importante en términos de fe. Es un momento importante en términos de familia", dijo De Blasio. "Pero también es un momento para estar seguros. Nos encanta esta época del año y nos encanta cuando nuestras familias se reúnen, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta".

De Blasio también anunció la apertura de un nuevo sitio de vacunación en la costa sur de Staten Island en la parroquia St. Joseph-St.Thomas, ya que el área triestatal continúa tratando no solo de detener la propagación del coronavirus, sino también de implementar vacunas. Este sitio se abrirá el 8 de abril. Además, De Blasio anunció sitios emergentes de vacunas de NYCHA que estarán en funcionamiento del 1 al 4 de abril.

Las vacunas parecen estar reduciendo la tasa general de hospitalizaciones y muertes, pero algunas de esas métricas de hospitalización han aumentado. La comisionada de Salud de Nueva Jersey, Judy Persichilli, compartió el miércoles datos que muestran un aumento del 28 por ciento en las nuevas admisiones en todo el estado en las últimas dos semanas. La fecha más preocupante fue un aumento del 31 por ciento en las hospitalizaciones entre los de 20 a 29 años, un aumento del 9 por ciento en los de 30 a 39 y un aumento del 48 por ciento entre los de 40 a 49 años, dijo.

Las hospitalizaciones para los mayores de 70 años han sido marcadamente menores, el 7 por ciento para el grupo de 70 a 79 y el 1 por ciento para los mayores de 80, agregó Persichilli, posiblemente un reflejo de la elegibilidad temprana para la vacuna dirigida a las poblaciones de ancianos.

"Se cree que el aumento en los casos se debe principalmente a variantes más contagiosas, por ejemplo, B.1.1.7, la variante del Reino Unido, junto con comportamientos menos cautelosos", dijo el comisionado de salud del estado. "Todavía hay una incertidumbre por delante con este implacable virus que continúa cambiando. Todo el país está en una carrera para vacunar a medida que las variantes contribuyen a los aumentos repentinos".

La mayor prevalencia de variantes más transmisibles identificadas por primera vez en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica tiene funcionarios de todos los niveles de gobierno y de tan alto rango como el presidente que advierte a los estados que no flexibilicen las restricciones de manera demasiado agresiva. Media docena de estados ya han levantado los mandatos de máscaras y más están planeando hacerlo en las próximas semanas a pesar de las súplicas a los estadounidenses del presidente Joe Biden y la jefa de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, para que mantengan la guardia alta.

Si bien las mutaciones del virus son algo natural y la mayoría no se considera una amenaza para la salud pública, el trío del Reino Unido (B.1.1.7), Sudáfrica (B.1.351) y Brasil (P.1) se consideran "variantes de interés "porque la evidencia ha demostrado que son más capaces de evadir las respuestas inmunes y pueden aumentar el riesgo de reinfección.

En su última actualización, los CDC dijeron que se han reportado casi 12,000 casos de la variante B.1.1.7 en 51 estados. El jefe de la agencia dijo el miércoles que la variante ahora representa el 26 por ciento de los casos en EEUU y está comenzando a convertirse en la cepa predominante. Los datos preliminares del Reino Unido sugieren que la cepa también podría ser más letal que otras, aunque los expertos dicen que se necesita más estudio.

Las cepas sudafricanas y brasileñas son menos comunes y representan 312 casos en 31 estados y 172 casos en 22 estados, respectivamente, según los CDC.

Nueva Jersey rastrea siete variantes conocidas a nivel estatal. Se han encontrado en más de 700 muestras positivas de COVID, aunque la cepa del Reino Unido es, con mucho, la más común (606 casos conocidos). Se han identificado diez casos de las variantes sudafricana (2) y brasileña (8), mientras que en 112 muestras se detectó la denominada variante "New York City", conocida como B.1.526. A diferencia de Nueva York, la cuarentena de viajes de Nueva Jersey siempre ha sido una advertencia, no una orden ejecutable.

Murphy, cuyo estado es actualmente el No. 1 a nivel nacional en nuevos casos diarios per cápita (Nueva York es el No. 2, Connecticut es el No. 3), ha dicho que su aviso sigue vigente.

Connecticut ha informado de casi 400 casos de la cepa del Reino Unido a nivel local y dos y siete de las otras dos variantes de interés. El estado de Nueva York no ha actualizado su contabilidad pública de datos de variantes con regularidad, pero en la ciudad, los funcionarios de salud dicen que han encontrado la variante del Reino Unido en al menos 590 personas. Esa última actualización del 23 de marzo marcó un aumento del 35 por ciento con respecto a la publicación de datos anterior.

Los funcionarios de salud de la ciudad dijeron a principios de este mes que dos variantes, la del Reino Unido una y otra que se originó en Washington Heights el año pasado (B.1.526), ​​representaron el 51 por ciento de todas las muestras estudiadas en la semana más reciente de datos completos.

La gran mayoría de las muestras de variantes identificadas fueron la variante de Washington Heights, conocida como B.1.526. Esa cepa estuvo presente en casi dos de los cinco casos estudiados en general. Hasta ahora, la cepa del Reino Unido, B.1.1.7, se ha reportado en alrededor de 590 residentes de la ciudad de Nueva York, un aumento del 35 por ciento con respecto a la publicación de datos anterior. Se han encontrado un caso de cepa brasileña y dos casos de variantes sudafricanas, aunque es probable que la prevalencia de los tres sea mucho mayor de lo informado.

En general, los expertos en salud dicen que se espera que trabajen en las variantes que han surgido y las que surgirán con el tiempo, aunque algunos advierten que las mutaciones virales podrían hacer que las vacunas actuales sean ineficaces en un año o menos, según CNBC.