Por qué un condado de Nueva York no cumple con el nuevo mandato relacionado al COVID de la gobernadora Hochul

En el estado de Nueva York entró en vigor el lunes un nuevo mandato para que las personas usen mascarillas cuando estén en lugares públicos cerrados si en los negocios no hay un requisito de vacunación. Sin embargo, un condado está rechazando las nuevas reglas y se niega a cooperar con las últimas órdenes de la gobernadora Kathy Hochul.

En todo el estado, cualquier empresa que no tenga una política de vacunación deberá exigir el uso de tapabocas mientras estén en el interior. Hochul ordenó el cambio después de un aumento en los casos de COVID y las hospitalizaciones, lo que devolvió a Nueva York a los días en que la pandemia estaba en su apogeo.

Pero el mandato no les sienta bien a los funcionarios del condado de Rockland, quienes dijeron que no lo harán cumplir. Sin embargo, su objeción no tiene que ver con no querer usar mascarillas, sino con la implementación de la orden por parte de la gobernadora.

"No se trata del uso de las mascarillas, la gente puede usarlas. Se trata de cómo implementar un plan", dijo el ejecutivo Ed Day del condado de Rockland, quien expresó su frustración con el mandato.

Dijo que el Departamento de Salud del condado está ocupado administrando seis clínicas de vacunación, que sigue siendo su principal prioridad. Day dijo que el condado simplemente no tiene la mano de obra para hacer cumplir las nuevas reglas.

"No es que no respetemos eso, es una orden de salud. Pero lo que estamos diciendo es: no vamos a despedir a la gente, no vamos a dar la vuelta y enviar inspectores civiles y comprometer los recursos que en realidad están recibiendo las vacunas", dijo Day.

El propietario de una tienda de serigrafía en Nyack cree que el desafío de Day envía un mal mensaje durante la importantísima temporada de compras navideñas.

"El ejecutivo del condado no es dueño de los negocios en el condado de Rockland", dijo el dueño de la tienda Steven Carroll. "Tenemos un cartel que dice que se requieren mascarillas, y lo hacemos cumplir cuando la gente entra por la puerta…Nos pone en una mala posición como dueños de negocios".

Otros trabajadores de la tienda no se sienten tan preocupados por el conflicto entre la gobernadora y el condado.

"Sigo creyendo en que la gente debería hacer lo correcto, pero no estoy aquí para forzarte o obligarte a hacer lo que no quieres", dijo Emily Theakston.

El mandato de la mascarilla se produce cuando la ciudad marca un hito en las vacunas, ya que el 90% de todos los adultos en la Ciudad de Nueva York han recibido al menos su primera dosis. A partir del martes, todos los niños de 5 a 11 años en la ciudad deberán mostrar una prueba de su primera oportunidad para hacer cosas como comer en restaurantes o ir a lugares de entretenimiento, como Broadway.