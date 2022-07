Policía: Encuentran muertos a tres niños y una mujer en casa de Connecticut

CONNECTICUT - Tres niños y una mujer fueron encontrados muertos en una casa de Danbury el miércoles, según la policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. cuando llamaron a la policía para responder en un chequeo de bienestar a una casa en Whaley Street. Los oficiales dijeron que la persona que llamó estaba angustiada y llorando por teléfono.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los oficiales que respondieron encontraron a tres niños muertos adentro. Los menores tenían entre 5 y 12 años y se cree que están relacionados, según las autoridades.

La policía también encontró a una mujer muerta en el cobertizo exterior de la casa. La identidad de los niños y la mujer se mantiene en reserva hasta que se notifique a los familiares.

El jefe de Policía, Patrick Ridenhour, dijo que parece ser un incidente aislado y que no existe una amenaza inmediata para el público.

"No vamos a dejar ninguna piedra sin remover. No quiero adelantarnos. Tenemos una idea bastante clara de lo que sucedió, pero no queremos confirmarlo en este momento", dijo Ridenhour a la cadena hermana NBC Connecticut.

La investigación está en sus primeras etapas y se espera más información. Los investigadores estarán en el lugar de los hechos hablando con posibles testigos y vecinos en el área.

“Es un momento extremadamente difícil para muchos de nuestros oficiales, especialmente para aquellos que tuvieron que entrar”, dijo Ridenhour.

No hay sospechosos bajo custodia y la policía dijo que no están buscando a nadie.

Un vecino con el que hablamos informó que no había escuchado nada fuera de lo común.

"A las cinco en punto de esta noche, estaba regando mis flores y nada. Nada parecía sospechoso ni nada", dijo el residente Tom Neville.

Poco después, Neville vio la avalancha de oficiales y ambulancias. En este vecindario normalmente tranquilo, los terribles eventos han dejado a algunos nerviosos.

“No tan cómodo como me gustaría estar. Una vez más, conociendo el vecindario como lo conocemos, es una sorpresa ver algo", dijo Neville.