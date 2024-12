NUEVA YORK -- La MTA está lista para cobrar un peaje por congestión a partir de los 30 segundos después de la medianoche del domingo 5 de enero de 2025, y los funcionarios quieren recordarle a la gente sobre el peaje.

El peaje reducido para la hora pico será de $9, originalmente se suponía que sería de $15, pero los conductores que no usen EZPass para pagarlo enfrentarán un peaje más alto de $13.50. Esos conductores recibirán facturas por correo por la tarifa más alta, dijeron los funcionarios el miércoles.

La gobernadora, que puso el plan en "pausa" en junio, apenas unas semanas antes de que se suponía que entraría en vigencia, abordó un camino a seguir el mes pasado sobre cómo financiar la MTA con un peaje por congestión de tarifa más baja.

Hochul dijo que el plan de precio reducido aún permite una amplia financiación para la MTA, que tiene problemas de liquidez.

Las comunidades de ingresos más bajos no solo se beneficiarán de un mejor servicio de transporte público, sino también de un aire más limpio, agregó Hochul. Dijo que ordenó a la MTA que hiciera mejoras importantes en al menos 23 rutas de autobús.

El nuevo precio se estableció después de que los partidarios del plan indicaran que estarían dispuestos a negociar el costo del peaje, siempre y cuando eso significara que el plan se pusiera en marcha.

El alcalde Eric Adams respalda a la gobernadora y ha dicho que está "con ella en lo que respecta a los precios de congestión". Sin embargo, Adams ha pedido nuevas exenciones para los socorristas y los trabajadores del transporte público.

El gobernador de Nueva Jersey se opone al plan, al que considera un intento de sacar dinero.

¿Cómo funciona el sistema de tarificación por congestión?

El peaje por congestión afectaría a cualquier conductor que ingrese al llamado Distrito Central de Negocios (CBD), que se extiende desde la calle 60 en Manhattan y más abajo, hasta el extremo sur del Distrito Financiero. En otras palabras, la mayoría de los conductores que ingresen al centro de Manhattan o más abajo tendrán que pagar el peaje, según el informe de la junta.

Todos los conductores de automóviles, camiones, motocicletas y otros vehículos pagarían el peaje. A los diferentes vehículos se les cobrará un monto diferente.

Las tarifas completas durante el día estarían en vigencia de 5 a.m. a 9 p.m. todos los días de la semana, y de 9 a.m. a 9 p.m. los fines de semana. Las tarifas de peaje fuera del horario laboral (de 9 p.m. a 5 a.m. los días de semana, y de 9 p.m. a 9 a.m. los fines de semana) serían de solo $2.25, dijo Hochul.

A los conductores solo se les cobraría por ingresar a la zona, no por salir de ella o permanecer en ella. Esto significa que los residentes que ingresen al CBD y den vueltas alrededor de su cuadra para buscar un lugar para estacionar no pagarán.

Solo se cobrará un peaje por día, por lo que a cualquiera que ingrese al área, luego salga y regrese, solo se le cobrará el peaje una vez por ese día.

La junta de revisión dijo que se espera que la implementación de su plan de precios de congestión reduzca la cantidad de vehículos que ingresan al área en un 17%. Eso equivaldría a 153,000 automóviles menos en esa gran parte de Manhattan. También predijeron que el plan generaría $15 mil millones, una entrada de efectivo que podría usarse para modernizar el metro y los autobuses.

Los 110 lectores de peaje de la MTA están instalados y listos para funcionar.

Para algunas preguntas, la MTA tiene una página de preguntas frecuentes para que los conductores puedan responder preguntas más específicas que puedan tener. Por ejemplo, ¿puedo cruzar el puente de Brooklyn hacia Manhattan y dirigirme hacia el norte por FDR Drive sin que me cobren?

Para otras preguntas, como quién está exento y cómo pueden solicitar una exención, siga leyendo a continuación:

¿Quién está exento del pago de tarifas por congestión?

La autoridad de tránsito abrió el proceso de solicitud en abril para aquellos grupos e individuos que buscan estar exentos de tener que pagar cada vez que ingresan a Manhattan por la calle 60 o más abajo.

Como dijo anteriormente la MTA, la mayoría de los automóviles que probablemente obtendrán una exención total de los peajes serán vehículos gubernamentales. Los funcionarios de la MTA dijeron que esencialmente todos los autobuses escolares amarillos están libres de impuestos, lo que se aplica a las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, las escuelas charter y católicas, así como las escuelas privadas.

Mientras la compañía de autobuses tenga un contrato con el Departamento de Educación, se espera que estén exentos.

La lista también incluye vehículos de flota propiedad de la Ciudad de Nueva York. La MTA ya ha dejado en claro que los vehículos de emergencia estarán exentos, pero también lo estarán prácticamente todos los automóviles oficiales propiedad de la ciudad. Entre las docenas de agencias, hay potencialmente cientos, si no miles, de automóviles que calificarán.

Un tercer grupo, los autobuses de cercanías, también estarán en la lista. Los funcionarios de la MTA dijeron que cualquier autobús con servicio programado donde el público pueda comprar boletos estará exento, incluidos Hampton Jitney, Greyhound, Mega Bus y Flix Bus.

Otros autobuses chárter, los autobuses de NY Waterway y el servicio de transporte para empleados de NYU no estarían exentos.

Haga clic aquí para ver la lista completa de exenciones de la MTA.

¿Hay tarifas más bajas disponibles para algunos conductores?

Sí, algunos conductores podrán optar a una tarifa reducida.

La MTA dijo que los neoyorquinos de bajos ingresos pueden solicitar una exención que les permita pagar peajes a mitad de precio.

Los conductores de bajos ingresos que ganan menos de $50,000 al año pueden solicitar pagar la mitad del precio del peaje diurno, pero solo después de los primeros 10 viajes en un mes.

¿Existe alguna otra forma de obtener un descuento?

Muchos grupos esperaban obtener exenciones, pero muy pocos evitarán tener que pagar el peaje por completo. Ese pequeño grupo se limita a vehículos gubernamentales especializados (como quitanieves) y vehículos de emergencia.

Si bien no habrá una exención, también habrá los llamados "créditos de cruce" para los conductores que usen cualquiera de los cuatro túneles para ingresar a Manhattan. Eso significa que aquellos que ya pagan en el túnel Lincoln o Holland, por ejemplo, no pagarán la tarifa de congestión completa.

Los conductores de Long Island y Queens que usen el túnel Queens-Midtown obtendrán el mismo descuento, al igual que aquellos que usen el túnel Brooklyn-Battery. Sin embargo, aquellos que crucen el puente George Washington y vayan al sur de la calle 60 no verán tal descuento.

Los empleados del sector público (maestros, policías, bomberos, trabajadores del transporte, etc.), aquellos que viven en el llamado CBD, las empresas de servicios públicos, aquellos con citas médicas en el área y aquellos que conducen vehículos eléctricos esperaban obtener una exención. No la obtuvieron.

¿Qué pasa con los taxis y los viajes compartidos?

Habrá exenciones para los servicios de transporte compartido y los taxis, pero, para su disgusto, no saldrán completamente impunes.

El peaje no se aplicará a los taxis, pero los conductores pagarán un recargo por viaje. La misma política se aplica a Uber, Lyft y otros conductores de servicios de transporte compartido.

La directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, Bhairavi Desai, ha dicho en un comunicado que el plan es "una propuesta imprudente que devastará a toda una fuerza laboral".