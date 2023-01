Paramédica hispana salva la vida de pastor durante boda cuando trabajaba en catering durante el evento en NJ

NUEVA JERSEY -- El día de una boda puede estar lleno de emoción y angustia, pero una pareja de Nueva Jersey tiene un tipo de emoción que nadie quiere experimentar.

El pastor de la pareja Ridgewood estaba en medio de la entrega de los votos matrimoniales en el Great Falls Center en los días posteriores a la Navidad, cuando colapsó en el altar.

"Dije que requeriría paciencia, amor, amabilidad y luego me desmayé", dijo el reverendo Anthony Palmer.

Era más que simplemente desmayarse; Palmer sufrió un paro cardíaco.

Afortunadamente para él, Valeria Franco, una paramédico en West Paterson, estaba trabajando en el catering durante la boda. Su madre, Brenda, también estaba trabajando y le gritó a su hija que viniera a ayudar.

“Anda ya, anda hazlo, eso es lo tuyo, te están esperando”, recordó haberle dicho a Valeria.

Franco trabajó sin ningún equipo de paramédicos en Palmer durante aproximadamente media hora, realizando compresiones torácicas por sí misma, hasta que llegaron los paramédicos. Palmer sobrevivió al susto y ahora se está recuperando.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que no estaban seguros de por qué los paramédicos tardaron tanto en llegar ese día, pero dijeron que estaban investigando el asunto.

El martes, dos semanas después de la terrible experiencia, Palmer y Franco se reunieron en el Ayuntamiento de Paterson, donde la ciudad la reconoció por salvar la vida del pastor. Palmer ahora es un testimonio vivo de su entrenamiento y habilidad, y vio el paralelo con lo que le sucedió a Damar Hamlin de los Buffalo Bills unos días después.

"Pero también tenía la sensación, la buena sensación de que podrían salvarlo… basándome en mi experiencia", dijo Franco. Usted nunca sabe cuándo va a pasar, puedes estar en un baño. en una boda, comiendo, en un concierto, si usted sabe hacer RCP, puede ayudar a alguien hasta que por lo menos lleguen los primeros auxilios”, agregó.

Como técnica en emergencias médicas durante cinco años, Franco ha logrado salvar vidas usando el RCP antes, e incluso lo hizo al día siguiente. Pero fuera de servicio, sola al principio, esta se destaca por ella.

"Con suerte, la gente verá esto y se inspirará para ser un parmédico o recibir capacitación en RCP", dijo el alcalde de Paterson, Andrew Sayegh, quien le entregó un certificado por su movimiento que le salvó la vida.

Me siento muy orgullosa, ella sabe que desde el principio he estado muy orgullosa de ella, pero ahora mucho más", expresó la madre de Franco, Brenda.

Mientras tanto, la pareja eligió pasar a la hora del cóctel después de que Palmer fuera tratado, pero aún no han dicho sus votos. Palmer le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que quiere terminar el trabajo, probablemente en su casa en Ridgewood en un futuro no muy lejano.