Organizaciones piden trato justo a jornaleros que buscan trabajo en estacionamiento de ferretería de New Rochelle

NUEVA YORK -- Varias organizaciones en New Rochelle, en el condado de Westchester, harán una denuncia el miércoles contra lo que ellos describen como un trato injusto a jornaleros que buscan empleo en el estacionamiento dela ferretería Home Depot de la ciudad.

Westchester Labor Alliance, United Community Center of Westchester, New Rochelle Alliance for Justice and the National Day Laborer Organizing Network se reunirán al frente de la calle donde se encuentra Home Depot, en 55 Weyman Avenue, para demandar un cambio.

Según los líderes de las organizaciones, desde la llegada de más inmigrantes a la zona, el número de personas buscado trabajo en ese Home Depot ha aumento y ha llevado a una repuesta injusta de la compañía, señalaron.

Las organizaciones dicen que Home Depot incrementó la seguridad, entre esos perros patrulleros, y que la empresa ha obligado a que los jornaleros se salgan de la propiedad. Los líderes señalan que el mes pasado dos de ellos fueron arrestados por invadir el lugar.

Los activistas piden que los trabajadores reciban un trato justo.

Telemundo 47 se acercará a la ciudad, Home Depot y las autoridades para comentarios.