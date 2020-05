Organización benéfica habría rechazado jugosa donación de Tekashi 6ix9ine

Una organización sin fines de lucro habría declinado aceptar una donación de $ 200,000 del controversial rapero Tekashi 6ix9ine, esto con el argumento de que el músico “no representa” la "misión y valores" de la institución.

En una publicación de Instagram que ya fue eliminada, 6ix9ine expresó que su donación a No Kid Hungry fue rechazada.

“@nokidhungry prefiere sacar la comida de la boca de estos niños. Nunca vi algo tan cruel”, habría escrito Daniel Hernández, nombre de pila del músico urbano, según USA Today.

En una declaración al medio, No Kid Hungry destacó su política de no aceptar donaciones de personalidades o instituciones cuyas actividades no se alineen con sus valores.

"Estamos agradecidos por la generosa oferta del Sr. Hernández de donar a No Kid Hungry, pero hemos informado a sus representantes que hemos rechazado este donativo. Como una organización centrada en los niños, es nuestra política rechazar la financiación de donantes cuyas actividades no se alinean con nuestra misión y valores", dijo la organización benéfica en su declaración a USA Today.

El rapero se declaró culpable en 2015 de participar en un acto sexual con un menor, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. Para entonces, Hernández fue acusado de participar en la grabación de tres videos sexuales con una niña de 13 años.

En los tres videos se identifica con facilidad al rapero, quien publicó el contenido descrito como obsceno en su cuenta de Instagram, según la denuncia.

El cantante urbano fue liberado en días recientes de la prisión tras argumentar que su afección asmática lo hacía propenso a contraer el coronavirus.

En diciembre de 2019 se declaró culpable de nueve cargos, incluidos crimen organizado, posesión de un arma de fuego, asalto con un arma peligrosa y cargos de asesinato por conspiración.

Aunque se enfrentaba a un máximo de 47 años de prisión, Hernández cooperó con las autoridades federales para testificar contra los exmiembros de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, por lo que fue sentenciado a dos años de prisión.