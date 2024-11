Esta es la razón por la que huele a humo en zonas del área de Nueva York

NUEVA YORK -- No se sorprenda si huele humo de vez en cuando esta semana, ya que los incendios forestales actuales están ardiendo y otros nuevos se pueden desatar.

Tras las escasas lluvias del domingo por la noche, regreso el alto peligro de incendios en la región desde el martes.

La mayor parte del área está bajo vigilancia meteorológica por incendios, mientras que hay un aviso de bandera roja en el condado de Fairfield en Connecticut. Consulte las últimas alertas meteorológicas para su vecindario.

Lamentablemente, no se prevén lluvias apreciables en las próximas semanas para aliviar la sequía que persiste.

El déficit de precipitaciones actual de este otoño es de casi 8 pulgadas en la mayoría de las zonas. Se necesitará mucha más lluvia en la mayoría de los lugares el domingo por la noche para que volvamos a la normalidad.

Inevitablemente, con el empeoramiento de la sequía vienen los incendios forestales. Se ha producido una combinación de baja humedad relativa y ráfagas de viento. Todo ello es una receta para que los incendios se inicien fácilmente y se propaguen rápidamente.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Tenga en cuenta que el viento soplará del noroeste, por lo que los incendios en el interior del norte de Nueva Jersey arrojarán humo sobre el área metropolitana de Nueva York y Jersey Shore. No se sorprenda si huele humo de vez en cuando esta semana, ya que los incendios actuales ardieron y se iniciaron otros nuevos.

Para ayudar a prevenir que se inicien incendios, no queme nada en el exterior. Deseche las colillas de cigarrillos de manera segura. No estacione su automóvil en tierra con maleza seca. No use herramientas al aire libre que puedan generar chispas.

En nuestro entorno actual, no se necesita mucho para iniciar un incendio.

Por otra parte, el jueves, un incendio en el techo de un edificio de apartamentos de lujo de 44 pisos envió columnas de humo oscuro al horizonte de la Ciudad de Nueva York.