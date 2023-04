Oficial termina herido en medio de una persecución policial en Manhattan

NUEVA YORK -- Un video capturó momentos de película luego que un conductor trató de evadir a la policía en Manhattan, atravesando cobertizos de comedor, letreros de calles y todo lo que se interpuso en su camino durante su alboroto que, según la policía, dejó herido a un oficial de Nueva York.

El impactante video de un teléfono celular muestra al conductor recorriendo las calles del centro de la ciudad, mientras su camino de destrucción comenzó justo antes de las 5:00 p. m., el punto álgido de la hora pico de la tarde. Los oficiales intentaron detener al hombre en West 38th y Seventh Avenue, aunque no quedó claro de inmediato por qué.

Dijeron que luego se dio a la fuga. Los oficiales finalmente lo alcanzaron e intentaron sacarlo del automóvil, pero el conductor luego pone el vehículo en reversa, muestra un video, y se puede ver a un oficial siendo derribado al suelo.

La policía dijo que el oficial sufrió una lesión en la cabeza y fue llevado al Hospital Bellevue, donde se espera que se recupere.

Otro hombre que estaba en su automóvil durante el caos dijo que abandonó su vehículo por razones de seguridad.

“Yo ya tenía el presentimiento de que no iba a parar, así que me bajé por si acaso para no lastimarme. Dejé el auto en medio de la calle, impactó a algunos autos a mi alrededor”, dijo Alfredo Mota, cuyo auto resultó dañado durante el calvario.

El rastro de escombros se extendía por cuadras, mientras el conductor derribaba las señales de tránsito y también derribaba una boca de incendios durante el caos que terminó con miles de dólares en daños. Eventualmente salió corriendo, y el helicóptero de Telemundo 47 mostró la búsqueda del sospechoso en un edificio.

Pero hasta el momento, el sospechoso aún no ha sido encontrado.