NYPD: Empleado balea a su supervisor tras disputa en El Bronx

El supervisor de un complejo de vivienda pública recibió tres disparos tras una disputa con un compañero de trabajo.

La balacera se desencadenó el lunes a las 2:15 p.m. en el tercer piso de un edificio del complejo Fort Independence Houses en la avenida Bailey, cerca de Jerome Park en el área de Kingsbridge.

La víctima, de 43 años, fue trasladada a un hospital cercano en condición grave, pero se espera que se recupere.

Barbara Lauray, presidenta de la Asociación de Inquilinos, dijo que ambos empleados de NYCHA tenían problemas desde hace semanas.

"No tuvo que suceder. No debería haber sucedido", dijo Lauray. "No me habría importado si los hubieran despedido, tenían que hacer lo necesario para no poner en riesgo a los inquilinos (…) cualquiera pudo haber resultado herido".

"Es un recordatorio más de que necesitamos medidas de control de armas efectivas y duplicar nuestros esfuerzos para poner fin a la violencia armada", dijo el concejal Fernando Cabrera en un comunicado.

"Ofrezco mis oraciones al empleado que resultó herido y le deseo una recuperación rápida y completa”, añadió.

El NYCHA no hizo declaraciones de inmediato. La investigación está en curso.