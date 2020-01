NYPD: Anciano hispano acuchillado a muerte por su invitada

Invitar a una mujer a su apartamento le habría costado la vida a un hispano de 85 años. El NYPD informó que Edill Gonzáles telefoneó a la mujer de 48 años para pedirle que viniera a su apartamento el jueves por la noche en Lefferts Avenue, en el vecindario de Crown Heights.

Pero la visita culminó en un baño de sangre. Según la investigación, la sospechosa, identificada como Nicole Waiters, de 48 años, apuñaló a Gonzáles por un descuerdo en la compensación por la actividad sexual.

El NYPD señaló que la mujer acumula arrestos por delitos relacionados con prostitución, incluido el ataque a puñaladas contra un hombre a principios de este mes, pero fue liberada bajo las nuevas leyes estatales de reforma de fianzas.

La policía dijo que Waiters fue arrestada el 6 de enero tras apuñalar a un hombre de 53 años en su apartamento en El Bronx; sin embargo, la mujer tenía una orden de protección vigente contra el hombre, quien irrumpió en su casa en Nelson Avenue a las 3:30 a.m. Las autoridades clasificaron el caso como un incidente de abuso doméstico, puesto que el sujeto agredido es exnovio de la sospechosa.

El historial de la acusada figura por sus 43 arrestos previos al asesinato de Gonzáles precisó la uniformada. Waiters ha sido detenida por posesión de narcóticos, prostitución, agresión y allanamiento, entre otros delitos.

Gonzáles sufrió varias heridas de arma blanca en su cuerpo y su muerte se declaró en el NYC Health & Hospitals / Kings County.

El hijo de la víctima lo describió como un hombre de familia, muy espiritual.

"Era un buen hombre", dijo Curtis González. "No era un tipo perfecto. No era una persona perfecta, pero no tenía derecho a ser asesinado así".

Los investigadores encontraron un cuchillo de cocina en el lugar del crimen.

El encargado del edificio dijo que advirtió a Gonzáles sobre las mujeres que a menudo invitaba a su apartamento.

"Siempre hablé con él sobre eso, 'Deja de llevar a todas estas mujeres adentro'. No quiso escuchar. Estaba preocupado, porque imaginé que algo podría pasarle”, dijo Renicks Thomas.