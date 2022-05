NYC lanza campaña para abordar la seguridad vial: “El Exceso de Velocidad Arruina Vidas. Reduzca la Velocidad”

La Ciudad de Nueva York lanzó el lunes una campaña de $4 millones para contrarrestar el aumento de la violencia de tránsito y frenar los comportamientos de conducción peligrosos, en casos como manejar con exceso de velocidad, anunció el alcalde Eric Adams y el comisionado del Departamento de Transporte, Ydanis Rodríguez.

Esta inversión considerada como la más grande y más concentrada de la ciudad en conciencia pública desde el inicio de Vision Zero en 2014, titulada “El Exceso de Velocidad Arruina Vidas. Reduzca la Velocidad”, o “Speeding Ruins Lives, Slow Down” también representa el esfuerzo educativo más grande dirigido a la comunidad y los medios étnicos con un compromiso de $ 1.5 millones. Esto para ayudar a llegar a una variedad de comunidades en los cinco condados, incluidas las comunidades de color que sufren de manera desproporcionada como resultado de la violencia del tránsito.

Los anuncios de video y otros contenidos aparecerán en nueve idiomas, incluido el español.

“La seguridad vial es seguridad pública y hoy continuamos tomando medidas contra la violencia vial”, dijo el alcalde Adams. “Esta campaña sin precedentes llegará a los neoyorquinos de los cinco condados en nueve idiomas con un mensaje: disminuya la velocidad. Y haremos todo lo que podamos para concentrarnos en el objetivo final de Vision Zero y eliminar las muertes por accidentes de tránsito”.

La campaña se lanzó con la inauguración de una nueva valla publicitaria en Pennsylvania Avenue en East New York, Brooklyn. Con 35 muertes de tránsito y más de 300 lesiones graves desde 2017, East New York es uno de los vecindarios más afectados por la violencia de tránsito durante los últimos dos años de la pandemia y un área prioritaria de Vision Zero con importantes proyectos de seguridad y rediseño de calles que también están actualmente en marcha.

El nuevo esfuerzo sigue la inversión histórica del alcalde Adams de más de $900 millones en seguridad vial como parte de su presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2023. El alcalde Adams también anunció un plan para rediseñar 1,000 intersecciones en la Ciudad de Nueva York para proteger a los peatones, ciclistas y conductores, y ha liderado una coalición de socios que instan a Albany a otorgar a la ciudad el control local de la aplicación automatizada, una herramienta que ha demostrado reducir los peligros al conducir.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York continúa aumentando su control sobre el exceso de velocidad y la conducción imprudente en áreas donde ocurren muertes. En el período de 28 días que terminó el 24 de abril de 2022, la Policía emitió un 47.4 % más de citaciones por todas las condiciones peligrosas en las carreteras de la Ciudad de Nueva York que en el mismo período de 2021.

La Policía de la Ciudad de Nueva York también emitió un 54.6 % más de citaciones en ese período que en el mismo período del año pasado y emitieron un cinco por ciento más de citaciones por exceso de velocidad en toda la ciudad en los primeros cuatro meses de 2022 que en este punto el año pasado.