NYC inicia el nuevo año escolar enfocándose en la seguridad y nuevas medidas de COVID

NUEVA YORK - Los estudiantes del distrito escolar más grande del país, la ciudad de Nueva York, regresan a la escuela con una revisión de protocolo actualizada, medidas de seguridad adicionales y sin esos codiciados "días de nieve".

El jueves es el día de apertura de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York para el año calendario académico 2022-23. (Aquí hay un calendario que puede imprimir).

El comienzo del nuevo año escolar se produce pocas semanas después de que la ciudad de Nueva York anunciara una revisión del protocolo COVID para su sistema de escuelas públicas, relajando las restricciones de virus.

Para el año escolar 2022-2023, los estudiantes ya no se someterán a pruebas PCR aleatorias en la escuela. En cambio, solo recibirán pruebas para llevar a casa, un total de cuatro por mes.

Ya no se requieren controles de salud diarios para ingresar a los edificios. Se recomienda el uso de máscaras, pero solo es obligatorio para los niños que han estado expuestos, que regresan a la escuela después de infectarse con COVID o que muestran síntomas en la escuela.

La cuarentena tampoco es necesaria para los niños que han estado expuestos, pero dan negativo.

Las reglas de vacunación siguen siendo las mismas para el próximo año escolar: No es obligatorio para los niños a menos que quieran participar en actividades extracurriculares después de la escuela. La vacunación es obligatoria para todos los empleados y visitantes adultos que ingresan a los edificios escolares.

Otro recordatorio clave: el concepto de "día sin nieve" que surgió durante la pandemia de COVID-19 llegó para quedarse. Eso significa que mucha nieve puede significar que no hay escuela en persona, pero no significa "no hay escuela".

La instrucción remota ahora cubre esos días y, aunque difícilmente podemos predecir cuándo podría nevar lo suficiente como para cerrar las aulas físicas, saber que ahora podría preparar mejor a algunos padres para adaptarse sobre la marcha si llegara el momento.

Consulte el calendario escolar completo de la ciudad de Nueva York para 2022-23 a continuación. El calendario está disponible en varios idiomas aquí.

Obtenga información sobre cuentas de estudiantes del DOE y escuelas de la ciudad de Nueva York, actualizaciones de COVID y más aquí.

Además, a medida que comienza el nuevo año escolar, el canciller de las escuelas de la ciudad de Nueva York, David Banks, dijo que quiere que los niños se sientan cómodos acerca de regresar y, para él, eso se logra al comprometerse a mantenerlos seguros.

"Me siento muy bien acerca de lo que representará el año escolar", dijo Banks, y agregó que para él significa mantener seguros a los estudiantes y al personal, tanto emocional como físicamente.

Debido a esto, el Departamento de Educación de la ciudad preparó e inspeccionó cada edificio este verano.

Este año, solo se desbloquearán las puertas delanteras. El resto estarán cerrados y con alarma.

“No podemos enterrar la cabeza en la arena, tenemos que estar listos para brindar un nivel de seguridad a todos los niños”, dijo Banks.

El jueves no es solo el primer día para 900,000 estudiantes

Será un nuevo comienzo para 200 agentes de seguridad escolar. Además, todos los directores, subdirectores y otros miembros clave del personal recibieron capacitación sobre tiradores activos y capacitación sobre amenazas.

Cuando se trata de seguridad emocional, el DOE continuará con su compromiso de tener un consejero o una clínica de salud mental en los 1400 edificios.

