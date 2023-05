NYC flexibiliza las reglas de derecho a refugio como anticipación a la llegada de más migrantes

NUEVA YORK -- Anticipándose a una nueva afluencia de inmigrantes que llegan al área triestatal a medida que caducan las restricciones de inmigración de la era del COVID-19 conocidas como el "Título 42", el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, emitió una orden ejecutiva que flexibiliza las restricciones legales de la ciudad sobre el derecho a reglas de refugio.

La orden, anunciada el miércoles por la noche, se enfocará efectivamente en tres cosas:

Primero, suspender una regla que prohíbe que las familias con niños se alojen en entornos congregados, como refugios estilo cuartel. El cambio permite que la ciudad coloque a las familias en refugios ya establecidos en lugar de buscar nuevos lugares (como hoteles fuera de la ciudad) para albergar a las familias.

Otro cambio relajaría una regla que requiere que la ciudad obtenga una cama para las personas dentro de un período de tiempo determinado. Antes de la orden ejecutiva del alcalde, las familias con niños que solicitaron refugio antes de las 10:00 p. m. se les garantizó la colocación en una unidad de refugio en algún momento de esa noche.

La orden también relaja una regla con respecto a los desalojos ilegales y cómo se aplican a los residentes del refugio. Bajo la excepción, aquellos que son alojados en hoteles estarían excluidos de la regla de que cualquier persona que viva en una vivienda de la Ciudad de Nueva York durante 30 días no puede ser desalojada de inmediato sin ciertos procedimientos legales.

Un portavoz de la ciudad dijo que "no fue una decisión tomada a la ligera y haremos todo lo posible para que los solicitantes de asilo obtengan refugio lo más rápido posible".

El Ayuntamiento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el asunto. La Legal Aid Society y Coalition for the Homeless dijeron en una declaración conjunta que los cambios de la orden ejecutiva podrían "obligar a las familias con niños a languidecer en las instalaciones de admisión de la ciudad durante períodos prolongados, posiblemente días seguidos, prolongando el sufrimiento que ningún ser humano debería experimentar".

El comunicado dice que Adams "se dirige por un camino peligroso" y que las leyes de derecho a la vivienda "han protegido a las personas de daños inconmensurables" durante décadas. Los grupos dijeron que modificar las reglas podría poner en riesgo a las familias.

“Esta orden podría llevar potencialmente a que la ciudad coloque regularmente a familias sin hogar con niños en entornos congregados, una práctica peligrosa y ampliamente condenada del pasado lejano”, se lee en el comunicado. "Reconocemos los esfuerzos del personal de la ciudad para evitar poner a las personas en peligro, pero hemos aprendido a través de la experiencia que los refugios colectivos ponen a las familias y los niños en riesgo de contraer enfermedades transmisibles y agresión sexual, y tienen un impacto negativo en la salud mental".

La Sociedad de Ayuda Legal y la Coalición para las Personas sin Hogar dijeron que están considerando sus opciones, incluido un posible litigio.

La noticia llega en medio de la batalla en curso sobre los planes para albergar a los solicitantes de asilo en el Hudson Valley. En el condado de Rockland, los oficiales del alguacil se apostaron afuera del hotel Armoni en Orangeburg, donde existe una orden de restricción temporal que impide que los inmigrantes se alojen aquí.

La ciudad buscaba enviar un par de cientos de hombres inmigrantes a los suburbios del norte en lo que el personal del alcalde sería un hotel de uso de emergencia. Pero los funcionarios de Rockland dijeron que eso sería simplemente un subterfugio para un refugio ilegal administrado por la ciudad.

"Esta es una operación renegada por parte del alcalde, y ni siquiera puedo empezar a creer lo que está pasando en este momento", dijo Ed Day, ejecutivo del condado de Rockland. "Nunca había visto tanta intimidación y arrogancia en toda mi carrera".

El miércoles, el secretario de prensa del alcalde respondió diciendo, cito, "permitiremos que el hotel decida cómo avanzar en el condado de Rockland, pero nuestro plan sigue siendo trasladar a un pequeño número de solicitantes de asilo al condado de Orange, salvo que surjan problemas de seguridad".

El hotel Crossroads en Newburgh fue otro lugar objetivo, ya que los funcionarios de los condados de Orange y Rockland declararon estados de emergencia.

En una llamada con el personal del alcalde el martes, la supervisora de Orangetown, Teresa Kenny, todavía estaba furiosa por el hecho de que las camas aparecieron repentinamente en el Hotel Armani el fin de semana pasado.

"Fue un ataque furtivo en medio de la noche. Ayer a las 4:30 p. m. nos llamaron para informarnos y nos dijeron que los autobuses seguían llegando", dijo Kenny.

Si bien existe una orden judicial temporal para evitar que el hotel acepte inmigrantes, el condado de Rockland busca una orden judicial permanente contra la Ciudad de Nueva York y el hotel. Una audiencia está programada para el lunes por la mañana.

