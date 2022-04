NYC demanda a uno de los “peores caseros” por casi 2,000 violaciones de vivienda

Desde ratas deambulando por cada rincón hasta pintura con plomo descascarándose, falta de agua caliente, peligro de incendio y acoso a inquilinos. Estas violaciones son parte de las 1,900 halladas en 15 edificios que detalla una demanda presentada por la Ciudad de Nueva York en contra del propietario Moshe Piller, calificado como el “peor casero de la ciudad”.

"Los demandados han permitido que sus edificios se deterioren hasta el punto en que representan una amenaza inminente para la salud y la seguridad de los inquilinos y el público", afirma la demanda.

"Estos edificios y las condiciones en ellos constituyen molestias públicas y violan las leyes de la Ciudad promulgadas para proteger a los inquilinos y salvaguardar los edificios", se lee en la demanda.

La extensa denuncia de 58 páginas detalla las condiciones en 15 edificios en Manhattan, Brooklyn y El Bronx con más de 900 unidades de alquiler regulado, según los documentos.

ESTAS SON LAS UBICACIONES:

MANHATTAN

10-22 Fairview Ave.

554-558 W. 191st St.

1-9 Jacobus Place

10-18 Jacobus Place

1-3 Pinehurst Ave., también conocida como 809 W. 177th Street

BROOKLYN

121-137 E. 18th St.

730-760 Rogers Ave.

40 E. 17th St.

EL BRONX

1742-1758 E. 172nd St.

1775 Davidson Ave.

2501 Davidson Ave.

4563-4575 Park Ave.

1025 Boynton Ave.

2874 Grand Concourse

Esta no es la primera vez que las condiciones en los edificios de Piller aparecen en los titulares.

Entre los más notorios estuvo el edificio del Bronx donde, en 2016, un radiador defectuoso llenó de vapor la habitación de dos niñas y las escaldó hasta la muerte.

El horrible caso llevó a los inquilinos a presentar una demanda contra Piller, informó DNAinfo en ese momento.

"Soy madre y me rompe el corazón. Pero también me enoja porque conozco a Piller", dijo Esther Estime a DNAinfo en ese momento. "A Piller no le importa lo que les pase a sus inquilinos, y tampoco a la ciudad".

Pero el alcalde Eric Adams dijo en un comunicado de prensa que la ciudad ya no tolerará tales condiciones de vivienda.

"El tiempo en que los propietarios se burlan abiertamente de la ley y acosan a los inquilinos ha terminado", dijo Adams. "Esta demanda envía un mensaje claro de que quienes infrinjan la ley pagarán".

La demanda contra Piller, propietario de más de una docena de edificios en el Bronx, Brooklyn y Manhattan, busca que repare sus propiedades o enfrente millones de dólares en sanciones civiles, según la ciudad.

“Durante años, Moshe Piller ha ignorado sus responsabilidades como arrendador y acumuló más de 1,900 infracciones, lo que lo convirtió en uno de los 'peores arrendadores' de la ciudad. Si bien Piller obtuvo ganancias millonarias, sus inquilinos pagaron el precio. Nuestra administración no permitirá que las personas pongan en peligro deliberadamente la seguridad y el bienestar de sus inquilinos”, señaló Adams.

Piller ocupa el puesto número 28 en la Lista de los Peores Propietarios del Defensor del Pueblo de 2021 y ha enfrentado fuertes críticas de las organizaciones de inquilinos, incluida la Coalición de inquilinos de Flatbush y el Movimiento de inquilinos del Bronx.

La demanda se centra en las infracciones más graves, incluidos los peligros de la pintura a base de plomo, la falta de cierre automático de ciertas puertas para evitar que un incendio se extienda más, las condiciones de seguridad de los ascensores, divisiones ilegales para crear nuevos apartamentos o habitaciones adicionales, infracciones de fachadas, instalaciones eléctricas inseguras, trabajos de construcción realizados sin permisos tales como la instalación de líneas ilegales de gas, electricidad y plomería, entre otras infracciones.

Nuestra cadena hermana NBC 4 New York intentó contactar a Piller para obtener comentarios y dejó un mensaje en busca de respuesta, pero hasta ahora no ha ofrecido una postura respecto a la demanda.