NYC clasifica como el destino turístico número esta temporada navideña por primera vez desde la pandemia

La Ciudad de Nueva York vuelve a la cima como el destino número uno para los viajeros en esta temporada navideña, por primera vez desde que comenzó la pandemia.

Más de la mitad de los estadounidenses (55%) planean viajar este invierno, un 50% más que en 2020, según el Índice de viajes de invierno de Tripadvisor. Una abrumadora mayoría de las reservas siguen siendo nacionales, y los viajeros buscan explorar nuevos horizontes en todos los estados.

En comparación con las cifras del año pasado, se prevé que los viajes de vacaciones en Estados Unidos aumenten un poco más del 40%, según la Encuesta de viajes de vacaciones de The Vacationer.

Los residentes de EE. UU. se dirigirán Nueva York para comprar en los mercados navideños y deleitarse bajo el árbol de Navidad del Rockefeller Center de 79 pies de altura y casi 12 toneladas.

Detrás de la Ciudad de Nueva York se encuentran Orlando, Florida, Las Vegas, Key West y Miami Beach, Florida. En particular, la segunda ciudad más poblada del país, Los Ángeles, se ubicó en el puesto número 9.

Stacey Toussaint, un operador de una empresa de turismo de la Ciudad de Nueva York, está entusiasmada con la afluencia de turistas. Toussaint es el presidente de Inside Out Tours, un negocio propiedad de mujeres negras que lleva a los huéspedes fuera de los caminos trillados para explorar la historia menos contada de la ciudad.

Ella cree que el turismo puede ser una herramienta para apoyar a otras pequeñas empresas en su comunidad.

"Si el turismo se realiza correctamente, el turismo en realidad puede cubrir la brecha y generar ingresos para mantener abiertas las instituciones. A las iglesias que visitamos les damos una parte de nuestros ingresos", dijo Toussaint a nuestra cadena hermana NBC New York.

El Índice de viajes de invierno encontró que los estadounidenses se sienten más alegres esta temporada navideña en comparación con sus contrapartes internacionales. Sin embargo, la reciente incertidumbre en torno a la variante del coronavirus Ómicron puede crear más revuelo.

El lunes, el presidente Joe Biden calificó a la nueva variante como un motivo de preocupación pero "no un motivo de pánico", y compartió el mensaje de que la Casa Blanca no prevé otro bloqueo generalizado en Estados Unidos.

La administración de Biden planea endurecer los requisitos de prueba de COVID-19 para viajeros vacunados y no vacunados.

Actualmente, se requiere una prueba de COVID-19 negativa, independientemente del estado de vacunación. Las personas completamente vacunadas deben tomar una muestra no menos de tres días antes de ingresar a los EE. UU., mientras que los viajeros no completamente vacunados deben tomar la prueba no más de un día antes de la salida de un país extranjero.

"Los CDC están evaluando cómo hacer que los viajes internacionales sean lo más seguros posible, incluidas las pruebas previas a la salida más cercanas a la hora del vuelo y consideraciones sobre pruebas adicionales posteriores a la llegada y autocuarentenas", dijo la Dra. Rochelle Walensky, de los Centros para el Control de Enfermedades y Director de Prevención, el martes.

Este cambio de plan se produce menos de un mes desde que EE. UU. reabrió sus fronteras a los turistas internacionales completamente vacunados.

Aún a pesar de los reveses de la pandemia, los estudios proyectan una recuperación lenta y prometedora a medida que la Gran Manzana navega por un futuro luego del COVID-19 en la industria del turismo.

El mes pasado, la gobernadora Kathy Hochul anunció un paquete de recuperación inclusivo de $ 450 millones "Recupere el turismo, recupere el empleo" que coincidió con la bienvenida de los ciudadanos extranjeros.

El plan consiste en un fondo de recuperación de trabajadores del turismo de $ 100 millones y un total combinado de $ 125 millones para programas de subvenciones. Mientras que se reservan $ 200 millones para apoyar a las pequeñas empresas que comenzaron justo antes o durante la pandemia.

Aunque la Ciudad de Nueva York experimentó una caída dramática en los visitantes de 2020 en comparación con el año récord de 2019 de más de 66 millones de turistas, la agencia de turismo de la ciudad pronostica un aumento de visitantes en 2022.

La agencia anticipa que la Ciudad de Nueva York recibirá con suerte algo más de 57 millones de turistas el próximo año, en su mayoría nacionales, pero casi duplicando a los viajeros internacionales en solo un año.

El ritmo de recuperación depende de una fuerte respuesta de ocio en viajes después de un año de bloqueo.

Toussaint cree que hay un gran futuro para la industria del turismo en la Gran Manzana, una ciudad que, según ella, "se detuvo pero nunca dejó de recuperarse".