NY rompe nuevo récord con casi 50,000 casos de COVID-19 en medio de la demanda de pruebas previas a la Navidad

Lo que debes saber Nueva York rompió el domingo un nuevo récord de casos diarios de COVID por octava vez en poco más de una semana ya que los nuevos datos estatales muestran disminuciones en la eficacia de la vacuna en comparación con la infección, pero no la hospitalización.

Más de 49.000 neoyorquinos dieron positivo al COVID-19, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Esto fue un aumento de casi 5.000 con respecto al viernes. La mayoría de casos son de la Ciudad de Nueva York y las hospitalizaciones en todo el estado superaron las 4.800 el domingo.

Sin embargo, los funcionarios insisten que no hay razón para entrar en pánico. Estos señalan que aunque el aumento de la infección por sí solo es asombroso, las vacunas se mantienen frente a la infección grave por Ómicron y los hospitales estatales y municipales están preparados

Nueva York tuvo uno de los días más grandes de pruebas en la víspera de Navidad, cuando el Estado registró más de 400.000 pruebas, sin contar las rápidas en el hogar, y casi una de cada ocho de ellas dio positivo, anunció la gobernadora Kathy Hochul el domingo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Estado se quedó a unos pocos cientos de resultados positivos por debajo de un hito extraordinario, pero aún así estableció un nuevo récord en un solo día cuando 49.708 personas dieron positivo por COVID-19. El récord anterior se estableció un día antes y tuvo 5.000 pruebas menos que el nuevo récord establecido el 24 de diciembre.

Los días récord ya no son una característica nueva, sino un subproducto de la variante Ómicron de rápida propagación que se convirtió en la cepa dominante en Nueva York y el resto del país en cuestión de semanas. El Estado rompió su récord anterior en la mayoría de los casos en un solo día hace más de una semana, un récord que no está siendo superado solo por la Ciudad de Nueva York. Las últimas cifras mostraron que más de 23.000 personas dieron positivo en la ciudad.

Y si bien el número real de personas positivas a COVID se encuentra en Nueva York debido al aumento en las operaciones de prueba en el hogar, Ómicron claramente ya ha apostado por su afirmación. Mientras tanto, millones se preparan para viajar a casa después de las vacaciones de Navidad, pero las cancelaciones de vuelos podrían complicar los planes.

Muchas de las principales aerolíneas han confirmado un aumento en las llamadas por enfermedad de COVID en los últimos días, lo que ha obligado a cancelar más de 1:000 vuelos durante el fin de semana festivo. Los aeropuertos del área de la Ciudad de Nueva York han reportado cientos de cancelaciones y retrasos.

Las pruebas disminuyeron significativamente al día siguiente. La gobernadora Hochul dijo que casi 150.000 personas menos se hicieron la prueba del virus, pero no está claro si eso fue el resultado de las pruebas de acceso, el personal del laboratorio durante las vacaciones o menos personas que buscan una prueba en la última ventana antes de Navidad.

En respuesta al terreno que cambia rápidamente y la variante dominante actual, Hochul anunció el viernes modificaciones a las políticas de COVID-19 sobre el regreso al trabajo de Nueva York para los trabajadores esenciales al acortar el período de aislamiento requerido a cinco días.

Esa ventana acortada se aplica a los trabajadores esenciales que están completamente vacunados y asintomáticos, así como a los trabajadores completamente vacunados que tuvieron síntomas leves que se resolvieron y no tuvieron fiebre durante 72 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, dijo Hochul. También deben usar mascarillas al regresar. No es necesario realizar pruebas.

Consulte aquí la guía completa y actualizada de regreso al trabajo del estado para el personal esencial, así como quién se define como personal esencial.

El ajuste incorpora la última guía de los CDC, que acortó su ventana de aislamiento recomendada para los trabajadores de la salud hace un día, y las infecciones más leves con Ómicron, que están eliminando grandes cantidades de fuerza laboral solo por las altas tasas de positividad. Muchos de estos trabajadores positivos no muestran síntomas o muestran síntomas leves y no necesitan tratamiento médico para recuperarse.

Los gerentes de hospitales, incluido el director del sistema de atención de salud pública más grande de EE. UU., el Dr. Mitchell Katz de NYC Health + Hospitals, señalan que desconfían de la escasez de personal por razones similares, y mucho más de lo que les preocupa un afluencia de personas gravemente enfermas con Ómicron. Eso es lo que la gobernadora Hochul está tratando de adaptarse.

"Los casos positivos no necesariamente significan que esté demasiado enfermo y necesite hospitalización. Solo tenemos que volver a administrarnos", dijo Hochul el viernes. "Esto no es delta. Esta no es la primera variante. Esto es Ómicron que hasta ahora, y nuevamente tengo que calificar esto, hasta ahora, ha demostrado como lo hemos observado en todo el mundo y en otros lugares donde golpeó primero, que no es tan severo en su impacto".

"Por lo tanto, queremos asegurarnos de que nuestra fuerza laboral crítica en la que hemos confiado desde el principio...que nuestros trabajadores puedan recuperarse", agregó, refiriéndose a quienes trabajan en sectores como la salud, el cuidado de personas mayores, la atención domiciliaria, saneamiento, tiendas de abarrotes, farmacias y restaurantes. "Ustedes son los que nos ayudaron a superar los primeros meses de ansiedad. Los necesitamos, nuevamente, los necesitamos para poder ir a trabajar".

Como lo ha hecho en múltiples reuniones informativas esta semana, la gobernadora Hochul reconoció el gran volumen de casos relacionados con Ómicron, pero restó importancia a la gravedad asociada con el aumento, diciendo nuevamente, "esta no es la misma situación que tuvimos en marzo de 2020 o incluso el aumento del invierno pasado. Hemos tenido más pruebas. Hemos tenido más oportunidades".

Aún así, las hospitalizaciones, especialmente entre los no vacunados, continúan aumentando, dijo Hochul, y su principal preocupación es no tener suficiente personal hospitalario para tratarlas.

La actualización de hospitalización del viernes de la gobernadora incluyó un aumento del 5% día a día en las hospitalizaciones, que ahora han superado las 4.700 y se encuentran en sus niveles más altos desde mediados de marzo. Al día siguiente, los datos estatales mostraron casi 4.900 hospitalizaciones en Nueva York, un número que aún está muy por debajo de los 7.000 neoyorquinos que fueron hospitalizados con COVID-19 en esta ocasión el año pasado, dijo Hochul.

El último máximo reciente de muertes diarias en el estado fue de alrededor de 60 (Hochul agregó 69 más el viernes), y aunque algunas de las crecientes hospitalizaciones podrían aumentar el recuento de muertes, las tasas diarias de muerte permanecen afortunadamente por debajo de los devastadores máximos del inicio de la pandemia cuando 800 neoyorquinos morían cada 24 horas.

Ambas métricas deben ser monitoreadas de cerca, dijo Hochul, especialmente en medio de una semana en la que el estado ha hecho añicos su propio récord de COVID-19 al menos media docena de veces.

Nueva York, como muchos estados, ha tenido filas de horas para las pruebas de COVID-19 en medio de la creciente demanda nacional. La gobernadora Hochul dijo que el Estado envió 600.000 pruebas a la Ciudad de Nueva York a fines de la semana pasada y está trabajando para traer más recursos directos.

Se abrirán cinco sitios de prueba más la próxima semana, uno en cada condado. El Estado también ha lanzado 37 nuevas ventanas emergentes y planea 17 más en la Ciudad de Nueva York. Otros 13 sitios de prueba se lanzan en todo el estado el miércoles. Citas abiertas a partir del lunes. Aquí la información.

"Nos estamos enfocando en áreas de alta necesidad, pero también en nuestras comunidades más pequeñas que pueden no haber tenido los recursos para instalarlas y también estamos enfocados en asegurarnos de continuar apoyando a la Ciudad de Nueva York, un lugar que debido a su densa la población que conocemos es más vulnerable", dijo Hochul.

En última instancia, los funcionarios dicen que las vacunas sofocarán los aumentos en las hospitalizaciones y muertes asociadas con la onda Ómicron, y esas métricas son una preocupación mucho mayor para ellos que las infecciones por sí solas. Es por eso que instan a la calma en este momento, y promueven las vacunas y las dosis de refuerzo de COVID para aquellos que deben recibirlos.

La gobernadora Hochul se ha mantenido firme en que no habrá nuevos cierres relacionados con el COVID-19 en Nueva York en medio de este aumento explosivo de Ómicron, y aunque reconoce que esta variante parece más hábil para evadir la protección de la vacuna cuando se trata de infecciones, los datos estatales muestran que eso no es cierto con los casos más graves.

Quizás lo más importante es que los datos por edad muestran que las vacunas tienen la tasa de eficacia continua más alta contra enfermedades graves para los grupos de edad mayores y probablemente más vulnerables.

La tasa de eficacia para los mayores de 65 años es del 97.1% para la última semana de estudio (13 de diciembre), que en realidad es más alta que la tasa de eficacia para la semana comparable del mes anterior (95.9%). Eso también podría reflejar tasas de refuerzo más altas para esa población. En comparación, la eficacia frente a la hospitalización se ha reducido ligeramente (93.8% desde 94.5%) para las personas de 50 a 64 años y de 18 a 49 años (94.1% desde 95%).

El grupo de 65 años o más también tiene ahora una mayor eficacia de la vacuna contra las infecciones que en la semana del 15 de noviembre (93,3% en la actualidad, frente al 90,6%). La eficacia contra las infecciones se ha reducido, de nuevo marginalmente, para el grupo de 50 a 64 (77.3% desde 79%). Los neoyorquinos de 18 a 49 años han experimentado las mayores disminuciones en la eficacia de la vacuna contra la infección (66.4% esta última semana, frente al 76.6% del 15 de noviembre).

Los datos respaldan las reiteradas garantías de la gobernadora Hochul, el alcalde de la Ciudad de Nueva York Bill de Blasio y expertos en salud pública como la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky y el Dr. Anthony Fauci, de que no hay una necesidad abrumadora de entrar en pánico. Si bien los números crecientes son aterradores para muchos, el Ómicron debería alcanzar un pico muy alto y muy rápido, y luego terminar, dicen.

El primer caso de Ómicron en EE. UU. se informó el 1 de diciembre. La variante muy mutada tardó menos de tres semanas en establecer su dominio en Estados Unidos. Las aerolíneas United y Delta se han visto obligadas a cancelar vuelos de vacaciones debido a las altas infecciones de personal y los gerentes de los hospitales dicen que están preocupados por la escasez de personal por razones similares, y mucho más de lo que están preocupados por la afluencia de personas enfermas.

La pura infecciosidad de Ómicron por sí sola está dejando fuera de juego a los trabajadores esenciales, y en ningún lugar la transmisibilidad es más evidente que en el área de Nueva York.

Los CDC estiman que más del 90% de los casos actuales en el área de Nueva York, uno que para sus propósitos de vigilancia genómica incluye Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, son la cepa de Ómicron. Eso es un aumento del 25% la semana pasada.

Como dijo Hochul esta semana, el aumento invernal está sobre nosotros y los neoyorquinos deberían esperar que los casos sigan aumentando. Pero también pueden esperar reducir sus posibilidades de enfermedad grave relacionada con el COVID a través de vacunas y refuerzos.

El noventa y cinco por ciento de todos los adultos de Nueva York han recibido al menos una dosis de la vacuna, dijo Hochul el viernes. Ella llamó a eso un hito. Todavía queda mucho camino por recorrer.

"Gracias a las vacunas y los refuerzos, nuestra lucha contra la pandemia va mejor que la Navidad pasada, pero aún debemos asegurarnos de que estamos tomando las precauciones adecuadas para mantenernos a salvo mutuamente en esta temporada navideña", dijo Hochul en un comunicado el viernes.

"Vacúnate, ponte el refuerzo si ya estás vacunado y asegúrate de ponerte la máscara y lavarte las manos, especialmente si visitas a seres queridos ancianos", añadió. "Cuídese de proteger a sus seres queridos más vulnerables que se unan a usted en la mesa de la cena este fin de semana, y asegurémonos de que disfrutamos de una Navidad saludable y felices fiestas".