NY presenta nueva guía para ampliar el acceso a cuentas bancarias de bajo costo

Nueva York presentó una nueva guía para ampliar el acceso a cuentas bancarias de bajo costo para los neoyorquinos como parte del reconocimiento al Mes Nacional de la Educación Financiera, anunció el viernes la gobernadora del estado, Kathy Hochul.

La nueva guía del DFS alienta a los bancos regulados por el estado a ofrecer cuentas certificadas "Bank On" para cumplir con los requisitos bancarios asequibles del estado.

Las cuentas Bank On eliminan los cargos por sobregiro y son fundamentales para atraer personas de comunidades desatendidas al sistema bancario. Estas reformas son fundamentales para ayudar a los neoyorquinos de bajos ingresos a acceder a opciones bancarias asequibles y aseguradas por la FDIC que protegen y aumentan los ahorros ganados con tanto esfuerzo.

Esto se basa en la agenda de inclusión financiera de la gobernadora que incluye abordar la deuda y la facturación sorpresa, ayudar a las familias y graduados con préstamos estudiantiles, requisitos sólidos de protección al consumidor y transparencia para productos financieros y otras acciones recientes para ayudar a los neoyorquinos a obtener seguridad financiera.

Según una encuesta realizada por la FDIC, se estima que 7.1 millones de hogares en los EE.UU. estaban sin servicios bancarios en el 2019, lo que significa que nadie en el hogar tenía una cuenta corriente o de ahorros en un banco o cooperativa de crédito. Los consumidores en comunidades de bajos y medianos ingresos a menudo han tenido que pagar tarifas de cuentas bancarias si sobregiran su cuenta, caen por debajo de un límite de saldo o no usan su cuenta regularmente. Bajo la ley actual, las instituciones bancarias están obligadas a ofrecer servicios bancarios de menor costo ya sea a través de las cuentas de la Banca Básica de Nueva York o a través de una alternativa que sea igualmente ventajosa para los consumidores. Estas cuentas eliminan costosas tarifas para expandir el acceso a las cuentas bancarias entre las comunidades de bajos y medianos ingresos.

Hacer que las cuentas Bank On sean una alternativa a la oferta existente de cuentas de la Banca Básica de Nueva York es un paso fundamental para mejorar el acceso financiero y mejorar la educación financiera en todo el estado. Las cuentas "Bank On" son reconocidas a nivel nacional y ampliamente disponibles. Las cuentas bancarias asequibles como "Bank On" que eliminan el sobregiro, la activación de la cuenta, el cierre, la inactividad y las tarifas por saldo bajo son fundamentales para atraer a las personas de estas comunidades desatendidas al sistema bancario. El programa Bank On ha inspirado a millones de consumidores en todo el país a abrir nuevas cuentas bancarias, y esta acción ayudará a que estas cuentas sean más accesibles en todo el estado de Nueva York.

Un estudio del 2020 realizado por el Banco de la Reserva Federal de St. Louis encontró que el 80 % de los consumidores que abrían cuentas Bank On eran nuevos en esa institución y casi el 60 % se abrieron en vecindarios mayoritariamente minoritarios. La guía regulatoria amplía la disponibilidad de la cuenta Bank On reconocida a nivel nacional al permitir que las instituciones bancarias de Nueva York ofrezcan esas cuentas como una alternativa a la cuenta Bancaria Básica existente. Las cuentas Bank On siguen un estándar establecido para ofrecer funciones de cuenta con tarifas bajas o nulas, incluidas las tarifas por sobregiro.

Encuentre una copia de Bank On Guidance en el sitio web del DFS.

"La educación financiera es una habilidad vital esencial para el bienestar financiero de todos, y es por eso que el estado de Nueva York continúa tomando medidas audaces para aumentar el acceso a servicios bancarios asequibles", dijo la gobernadora Hochul. "La pandemia de COVID-19 ha demostrado cuán importante es para todos los neoyorquinos tener seguridad financiera, y el acceso a servicios bancarios de bajo costo es fundamental para administrar y asegurar sus necesidades financieras. Estas nuevas cuentas ayudarán a las personas que trabajan arduamente en comunidades desatendidas a obtener las opciones bancarias asequibles y accesibles que necesitan y es un paso crucial para garantizar una economía más inclusiva para todos".