NY extiende la suspensión de la recaudación de deudas estatales hasta el 31 de enero

Nueva York renovará, por novena vez, una orden para detener el cobro de la deuda médica y estudiantil que se tiene con el estado hasta el 31 de enero de 2021, así lo anunciaron el jueves la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el gobernador, Andrew M. Cuomo.

La medida, que fue implementada por primera vez en marzo, viene en respuesta a los continuos impedimentos financieros resultantes de la pandemia del COVID-19 que ha causado que decenas de millones de residentes en EE. UU. hayan solicitado el seguro de desempleo, incluidos más de 4.5 millones solo en el estado de Nueva York.

Luego del 31 de enero, la Fiscalía General reevaluará las necesidades de los residentes del estado para otra posible extensión. Además, aceptará solicitudes de suspensión de todos los demás tipos de deudas contraídas con el estado de Nueva York y remitidas a la Fiscalía General para su cobro.

“A medida que nos acercamos a un nuevo año, millones de neoyorquinos continúan viendo y sintiendo el impacto financiero de COVID-19”, dijo la fiscal general James. “Si bien hay esperanza en el horizonte con una vacuna, mi oficina no agregará estrés indebido ni cargará a los neoyorquinos con una carga financiera innecesaria en este momento. Estamos renovando la suspensión del cobro de deudas médicas y estudiantiles remitida a mi oficina hasta finales de enero en un esfuerzo por aliviar las dificultades y apoyar a los neoyorquinos mientras atraviesan estos tiempos difíciles. Mi oficina seguirá buscando formas de ayudar a los neoyorquinos a recuperarse y, trabajando juntos, tenemos la esperanza de que podamos reconstruir la economía de nuestro estado y avanzar hacia un período de recuperación".

“Renovar la suspensión del cobro de deudas médicas y estudiantiles que se envía a la Oficina de la Fiscal General por 31 días adicionales ayudará a disminuir la carga que enfrentan tantas familias y empresas cuyos medios de vida se han visto afectados por la pandemia. Agradezco a la procuradora general su asociación”, dijo Cuomo.

La Fiscalía General cobra ciertas deudas con el estado de Nueva York a través de acuerdos y demandas entabladas en nombre del estado de Nueva York y agencias estatales. Un total de más de 165,000 asuntos actualmente cumplen con los criterios para una suspensión del cobro de deudas estatales, que incluyen, entre otros:

• Pacientes que tienen deudas médicas con los cinco hospitales estatales y los cinco hogares estatales para veterano.

• Estudiantes que deben deudas estudiantiles con los campus de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY).

• Deudores individuales, propietarios únicos, propietarios de pequeñas empresas y ciertos propietarios de viviendas que tienen deudas relacionadas con los costos de limpieza y remoción de derrames de petróleo, daños a la propiedad e incumplimiento de contrato, así como otros cargos adeudados a agencias estatales.

La política temporal también ha suspendido automáticamente la acumulación de intereses y el cobro de tarifas de todas las deudas médicas y estudiantiles estatales pendientes remitidas a la Fiscalía General para su cobro, por lo que los neoyorquinos no son penalizados por aprovechar este programa.

Los neoyorquinos con deudas no médicas o no estudiantiles con el estado de Nueva York y remitidos a la Fiscalía General también pueden solicitar detener temporalmente el cobro de la deuda estatal. Las personas que deseen solicitar este alivio temporal pueden completar una solicitud en línea o visitar el sitio web de coronavirus de la Fiscalía General para obtener más información sobre la suspensión de pagos. Si una persona no puede completar el formulario en línea, también puede llamar a la línea directa al 800-771-7755 para obtener más información.