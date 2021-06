NY celebrará la primera rifa de becas universitarias para adolescentes vacunados; disminuye la desconfianza en NJ

Lo que debes saber Se espera que el estado de Nueva York lleve a cabo su primer sorteo completo de becas universitarias para niños vacunados de 12 a 17 años el miércoles; se sortearán 10 becas semanalmente durante cinco semanas, el último esfuerzo del gobernador para llegar a los menores elegibles.

Tanto la ciudad de Nueva York como el estado están informando sus tasas de positividad más bajas desde que se comenzó a informar esa métrica el año pasado; el gobernador Andrew Cuomo informó cero nuevas muertes diarias por COVID en Nueva York el martes por primera vez en meses.

En Nueva Jersey, que también informa las muertes diarias por COVID más bajas en algún tiempo, una nueva encuesta encuentra que los votantes afroamericanos y latinos registrados tienen más probabilidades de decir que se vacunarán ahora que hace cuatro meses.

NUEVA YORK - Se espera que el estado de Nueva York lleve a cabo su primer sorteo de becas universitarias el miércoles, la última táctica del gobernador para incentivar a los menores de 12 a 17 años (y a sus padres) a vacunarse, mientras que una nueva encuesta dio a conocer que las minorías de Nueva Jersey ahora están más suceptibles a recibir la vacuna.

El gobernador Andrew Cuomo se ha comprometido a sortear 50 becas de matrícula completa, alojamiento y comida para cualquier universidad SUNY o CUNY en el transcurso de cinco sorteos semanales aleatorios. Se otorgarán diez becas completas cada vez, y el miércoles marcará las primeras oportunidades para que los beneficiarios de vacunas elegibles más jóvenes tracen su futuro.

Es una serie de incentivos dirigidos a los neoyorquinos menos motivados para vacunarse y aumentar las tasas de dosis para un grupo que está muy subrepresentado en el grupo completamente inmunizado en comparación con su representación en la población.

Al anunciar el programa de becas gratuitas la semana pasada, Cuomo dijo que solo el 8.7% de los neoyorquinos de 12 a 17 años estaban completamente vacunados, la gran mayoría de ellos de 16 y 17 años (0% de los neoyorquinos de 12 a 15 años están vacunados, según muestran los datos estatales ) en comparación con casi el 38% del siguiente grupo de edad: los de 18 a 25.

Al mismo tiempo, Cuomo dijo que los niños de 12 a 17 años dieron positivo por COVID-19 a una tasa más alta que su representación en las pruebas estatales durante un período reciente de tres días.

Si bien ese grupo de edad tiene menos probabilidades que otros de enfermarse gravemente o morir de COVID, pueden infectar a otros con mayor riesgo, dijo Cuomo. La ciudad también ha buscado fomentar la vacunación entre los grupos de edad más jóvenes, como lo ha hecho con todos los grupos de edad, y ha adoptado una variedad de estrategias, desde incentivos hasta la entrega de la vacuna en el hogar, para llegar a los menos inclinados o menos capaces de recibir sus vacunas, ya que busca proteger mejor a su población.

En la vecina Nueva Jersey, los niños de 12 a 17 años representan solo el 3% de las dosis totales administradas en el estado, nuevamente, muy por debajo de su representación en la comunidad. El gobernador Phil Murphy, al igual que Cuomo, se ha centrado en llegar a ellos, así como a las comunidades de color, que han estado subrepresentadas desde el inicio del lanzamiento a nivel nacional.

Los residentes negros y latinos representan solo el 7% y el 14%, respectivamente, de las dosis totales de vacunas administradas en Nueva Jersey hasta la fecha, a pesar de representar el 15% y el 21% de la población del estado, respectivamente, según muestran los datos del censo estatal y de EEUU.

Sin embargo, la brecha pronto podría comenzar a cerrarse. Una nueva encuesta de Project Ready de 1,200 residentes publicada el martes encontró que la proporción de votantes afroamericanos registrados que estaban dispuestos a recibir la vacuna aumentó del 62% en febrero al 69% en mayo. Hace cuatro meses, el 77% de los votantes latinos dijeron que se vacunarían. Ese número saltó al 83% en mayo.

La aparente disminución de la duda también fue evidente entre los padres de color. El cincuenta y cuatro por ciento de los padres afroamericanos de niños elegibles de Nueva Jersey encuestados por Project Ready y el 59% de los latinos dijeron que vacunarían a sus hijos, mientras que un porcentaje menor de padres blancos encuestados (39%) sintió lo mismo, encontró Project Ready.

La directora ejecutiva de Project Ready, Shennell McCloud, atribuyó los aumentos entre las personas de color al alcance estatal. La proporción de votantes blancos que dijeron que se vacunarían también aumentó en un 2%, pero la encuesta encontró que esos votantes también eran más propensos que los votantes de otras razas a decir definitivamente que no se vacunarían.

Si bien no está claro en la encuesta cuánto han contribuido los incentivos de vacunas o la divulgación pública a los cambios en la preparación de la vacuna, no parece que la nueva guía de máscaras de los CDC para personas completamente vacunadas no haya sido un factor de influencia importante. Según Project Ready, la confianza del gobierno y las preocupaciones sobre los efectos secundarios parecen ser indicadores más significativos.

"Las dos razones principales citadas por quienes no han sido vacunados son los efectos secundarios y la confianza en el gobierno, lo que sugiere que los funcionarios gubernamentales y de salud pública deben continuar trabajando directamente con las personas para generar confianza y entregar vacunas a sus vecindarios de proveedores en los que confían", Dijo McCloud en un comunicado del martes.

En general, Nueva Jersey ocupa el sexto lugar entre los estados de EEUU en porcentaje de la población total completamente vacunada (48.7%), que incluye a los beneficiarios aún no elegibles menores de 12 años, según The Becker's Hospital Review. Nueva York ocupa el puesto número 11 (46.7%), mientras que Connecticut supera al resto de los tres estados para aterrizar en el puesto 4 (53.3%). Vermont lidera todos los estados en esa métrica, seguido de Maine y Massachusetts, dice Review.

A nivel nacional, el 51.7% de los adultos de EEUU están completamente vacunados, aunque ese número cae al 48.5% cuando se amplía a todos los residentes elegibles de 12 años en adelante y menos (40.9%) cuando se considera la población total del país, muestran los CDC. Casi el 63% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis. El presidente Joe Biden ha dicho que su objetivo es administrar al menos una dosis al 70% de los adultos estadounidenses para el 4 de julio.