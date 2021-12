Nueva York rompe récord de casos de COVID por quinta vez en una semana

Lo que debes saber Nueva York rompió su récord de casos diarios de COVID por quinta vez esta semanael miércoles, ya que los nuevos datos estatales muestran claramente disminuciones en la eficacia de la vacuna en comparación con la infección, pero no la hospitalización.

Llegó el mismo día en que la Ciudad de Nueva York vio una "asombrosa" cifra de casi 11.000 nuevos casos de COVID cuando el alcalde advirtió que la tasa vertiginosa solo se dispararía aún más en las próximas semanas; las hospitalizaciones son estables.

Aún así, los funcionarios señalan que no hay razón para entrar en pánico; sí, el simple aumento de la infección por sí solo es asombroso, dicen, pero las vacunas se mantienen frente a la infección grave por Ómicron y los hospitales estatales y municipales están preparados.

Nueva York rompió el miércoles otro récord de casos de COVID-19 en un solo día por quinta vez en una semana con 28.924 nuevas infecciones que marcan un salto del 30% desde el récord establecido a principios de esta semana.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, quien se ha mantenido firme en que no habrá nuevos cierres relacionados con el COVID en Nueva York, mantuvo ese argumento, pero reconoció que esta variante en particular parece bastante hábil para evadir la protección de la vacuna cuando se trata de infecciones. Eso no es cierto con los casos más graves.

La siguiente tabla, que forma parte de los informes de datos innovadores del estado, lo muestra claramente. La semana del 29 de noviembre, días antes de que Nueva York informara su primer caso de Ómicron, pero semanas después de que la variante probablemente comenzara a extenderse, los datos muestran una tasa de efectividad de la vacuna del 77.4% para prevenir nuevos casos entre las personas de 18 a 49 años y 80.3% y 92,6%. tasas, respectivamente, para aquellos en los grupos de 50-64 y 65 años y mayores. En la última semana evaluada, esos números fueron 66.4%, 77.3% y 93.3%.

La eficacia de la vacuna en situaciones de hospitalización para todos los grupos de edad cuenta una historia muy diferente. Para los neoyorquinos completamente vacunados de 18 a 49 años, la eficacia de la vacuna contra las hospitalizaciones bajó de 95.8% a 94.1% desde la semana del 29 de noviembre a la semana del 13 de diciembre. Para los de 50 a 64 años, descendió de 94.8% a 93.8%.

Y para los mayores de 65 años, la eficacia de la vacuna contra la hospitalización aumentó: del 96.6% al 97.1%. Eso, dice Hochul, derrama el poder de las vacunas y los refuerzos, especialmente, para proteger contra enfermedades graves y la muerte relacionada con el COVID-19.

Sí, los casos están aumentando, pero como Hochul y otros están tratando de señalar a su población, esa no es la principal preocupación.

"No es la cantidad de personas infectadas que me mantienen despierta por la noche. Es la cantidad de personas en un hospital", dijo Hochul. "Y eso es lo que estaba tratando de prevenir".

Las hospitalizaciones por virus están en sus niveles más altos desde la segunda semana de abril, y Hochul anunció un total de 4.452 hasta el miércoles. Eso es más del doble del total registrado el 1 de noviembre y un aumento del 44% en las últimas tres semanas, aunque la gran mayoría de esos casos más graves están relacionados con las personas no vacunadas.

Los procedimientos electivos se detuvieron en casi tres docenas de hospitales, en su mayoría en el norte del estado, a principios de este mes para preservar la capacidad de camas antes del aumento, aunque ese número se redujo de 32 a 28 a principios de esta semana, dijo Hochul.

También ordenó a todos los hogares de ancianos que pusieran la dosis de refuerzo a disposición de los pacientes y el personal, citando reducciones en la eficacia de la vacuna de dos dosis a lo largo del tiempo en lo que respecta a la variante Ómicron en poblaciones de todas las edades.

Se están poniendo a disposición vacunas de refuerzo contra el COVID-19 adicionales en todas las regiones, dijo Hochul. Los datos de Pfizer y Moderna muestran que sus potenciadores multiplican considerablemente la protección contra COVID-19, especialmente cuando se trata de casos graves.

Los comentarios de Hochul se produjeron aproximadamente dos horas después de que el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, informara sobre un número "asombroso" de nuevos casos durante la noche en los cinco condados, pero igualmente instó a la calma. Los casos no tienen precedentes, pero los hospitales están bien, la gente no está muriendo como hace un año (o dos), pasará, dicen él y los expertos.

Aún así, el público está extremadamente ansioso, y la situación de COVID continúa empeorando en diversos grados, y se espera que continúe haciéndolo desde el punto de vista de la infección, al menos hasta principios de 2022.

Es más que probable que parte de la ansiedad del público se deba no solo al gran aumento de las infecciones, sino también a las emociones que evocan estos números vertiginosos.

Es un flashback involuntario de 2020 para muchos neoyorquinos, ya sea que esté justificado desde una perspectiva de salud pública o no. Ya sea que hayan perdido a alguien (o alguien) cercano a ellos, hayan tenido que permanecer desempleados o hayan luchado para hacer frente a las vibraciones aparentemente interminables durante la mayor parte de los últimos dos años con poco respiro, creyendo en los funcionarios cuando dicen: "No se asuste", puede ser mucho más fácil decirlo que hacerlo.

El primer caso de Ómicron en EE. UU. se informó el 1 de diciembre. La variante muy mutada tardó menos de tres semanas en establecer su dominio en Estados Unidos, y en ningún lugar es más evidente su infecciosidad sin precedentes que en el área de Nueva York.

Los CDC estiman que más del 90% de los casos actuales en el área metropolitana, uno que para sus propósitos de vigilancia genómica incluye Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, están asociados con Ómicron. Eso es un aumento del 25% la semana pasada.

Se espera que se abran nuevos sitios de pruebas masivas, incluidos sitios en la Ciudad de Nueva York, en Nueva York por cortesía del Gobierno federal para adaptarse a la afluencia en la demanda de pruebas, dijo Hochul el miércoles. Las ubicaciones no estaban claras de inmediato.