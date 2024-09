Gobernadora de NY, Hochul, está “consciente” de los “preocupantes” informes de Eric Adams

NUEVA YORK -- La oficina de la gobernadora Kathy Hochul publicó el jueves un comunicado en nombre de la demócrata sobre los cargos federales que se anticipan contra el alcalde Eric Adams, según las fuentes. Ella tiene la autoridad para destituirlo de su cargo.

Pero un portavoz dice que no se va a meter en la polémica en este momento.

"La gobernadora Hochul está al tanto de estos informes de noticias preocupantes y está monitoreando la situación", dijo Avi Small, secretario de prensa de Hochul. "Sería prematuro hacer más comentarios hasta que la policía confirme el asunto".

La oficina del fiscal de Estados Unidos se ha negado a hacer comentarios. Adams ha negado haber actuado mal y ha dicho que no dimitirá.

Sin embargo, sus oponentes para la elección de alcalde de 2025 ya se han sumado a ese llamado a la acción.

Aumentan los pedidos de dimisión de candidatos a la alcaldía

Tras conocerse la noticia, muchos de los aliados y adversarios políticos de Adams aprovecharon la oportunidad para pedirle que renunciara a su cargo.

Otros demócratas que habían anunciado previamente su intención de competir contra Adams en las primarias antes de las elecciones de 2025 dijeron el miércoles por la noche que el alcalde debería dimitir. Entre ellos se encuentran el contralor de la ciudad Brad Lander, el excontralor de la ciudad Scott Stringer, el senador estatal de Brooklyn Zellnor Myrie y la senadora estatal de Queens Jessica Ramos.

Aquí las reacciones.

Esto es lo que dijo cada uno de los candidatos:

Brad Lander:

"En primer lugar, este es un día triste para los neoyorquinos. La confianza en las instituciones públicas, especialmente el Ayuntamiento, es esencial para que nuestra democracia local funcione y para que nuestra ciudad prospere. Los ciudadanos trabajadores de la Ciudad de Nueva York merecen un gobierno municipal y un liderazgo en el que puedan confiar. En este momento, no los tienen.

El alcalde Adams, como todos los neoyorquinos, merece el debido proceso, la presunción de inocencia y su día en la corte. Sin embargo, está claro que defenderse de cargos federales graves requerirá una cantidad significativa del tiempo y la atención necesarios para gobernar esta gran ciudad.

El camino más apropiado para avanzar es que renuncie para que la Ciudad de Nueva York pueda obtener toda la atención que sus líderes exigen.

En este momento urgente, los líderes de la ciudad deben centrarse en cómo podemos permitir una gobernanza estable para que la ciudad de Nueva York pueda avanzar y prosperar. Como contralor de la ciudad, haré todo lo que pueda para ayudar a garantizar que esto suceda".

Scott Stringer:

"Eric Adams está acusado. Sencillamente, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno avance a toda máquina. En cambio, nos quedamos con un gobierno municipal destartalado y en ruinas.

El alcalde debe dimitir por el bien de la ciudad. Su lucha legal no es nuestra lucha.

Mientras el alcalde se centra en demostrar su inocencia, el resto de nosotros debemos centrarnos en los asuntos de la ciudad: construir viviendas asequibles, educar a nuestros hijos y mantener esta ciudad segura".

Zellnor Myrie:

"Este es un día triste para la ciudad, y especialmente doloroso para tantos neoyorquinos negros que depositamos nuestra esperanza y fe en este alcalde.

Vivimos en la mejor ciudad del mundo, y el alcalde debe estar completamente concentrado en cumplir con las expectativas de los millones de personas que la consideran su hogar. Muchos, como mis padres, vienen aquí en busca de oportunidades; otros, como yo, nacieron y crecieron en esta vibrante ciudad. Cada neoyorquino merece un alcalde que se dedique a servir a nuestras comunidades y que defienda la dignidad e integridad que requiere este cargo.

Necesitamos un líder que esté completamente concentrado, sin distracciones, en los enormes desafíos que enfrentamos, desde la asequibilidad de la vivienda hasta la seguridad pública. Un alcalde bajo el peso de una acusación grave ya no puede hacer eso, y hoy le pido que renuncie".

This is a sad day for the city, and especially painful for so many Black New Yorkers who put our hope and faith in this Mayor.



Jessica Ramos:

"Hoy es un día difícil para la ciudad de Nueva York. Nadie quiere ver a nuestros líderes fracasar, y estas acusaciones contra el alcalde Adams parecen una profunda traición.

Como neoyorquino de toda la vida y servidor público, estoy descorazonado por lo que hemos presenciado bajo esta administración. Cuando los neoyorquinos depositaron su confianza en el alcalde Adams para revivir una ciudad en duelo y en caída libre económica, esperaban un nuevo comienzo. En cambio, la vida solo se ha vuelto más difícil.

El alcalde tiene la responsabilidad fundamental de ser honesto con los neoyorquinos. Esa es la primera y más importante parte del trabajo. Por lo tanto, no podemos -y no debemos- ignorar estas acusaciones de corrupción. Si es condenado, sería un grave abuso de poder y una traición a los votantes, los contribuyentes y las familias trabajadoras.

Al igual que yo, el alcalde Adams creció en una familia de clase trabajadora y se dedicó al servicio público. Y aunque creo que quiere ver a la ciudad de Nueva York prosperar, sus acciones en el cargo sugieren que ha confundido sus propios intereses con los de la ciudad.

Durante los últimos dos En los últimos años y medio, esta administración ha encarecido la ciudad, mientras que los allegados al alcalde se han beneficiado económicamente. Eso es una traición a todos los neoyorquinos que trabajan duro.

Semanas de redadas del FBI, acusaciones y renuncias han sacudido nuestra ciudad. En este momento, los neoyorquinos se sienten frustrados y abandonados. Esto, por sobre todas las cosas, es imperdonable.

Hace tiempo que se esperaba un nuevo día para nuestra ciudad".

Horas antes de que se anunciaran los cargos, la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez pidió la dimisión de Adams, la primera demócrata de renombre nacional en hacerlo. Citó las investigaciones penales federales sobre la administración del alcalde y la serie de salidas inesperadas de altos funcionarios de la ciudad.

"No veo cómo el alcalde Adams puede seguir gobernando la ciudad de Nueva York", escribió Ocasio-Cortez en la plataforma social X.

Adams reaccionó con desprecio y desestimó a Ocasio-Cortez como moralista.

Además de los políticos individuales, el Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York emitió una declaración propia, en la que también pide la dimisión de Adams.

"El alcalde Eric Adams ya no puede gobernar. Ha perdido la confianza de los neoyorquinos comunes a los que fue elegido para servir. Nuestra ciudad merece un líder en el que podamos confiar y que no esté envuelto en escándalos interminables", se lee en la declaración. “La Carta de la Ciudad establece que si el alcalde dimite, el Defensor del Pueblo se convierte en el alcalde interino. Afortunadamente para la gente de Nueva York, tenemos un Defensor del Pueblo que está dispuesto a intervenir y dar estabilidad a la ciudad en este momento difícil”.

Si el alcalde dimitiera, el Defensor del Pueblo Jumaane Williams, miembro del Partido de las Familias Trabajadoras, se convertiría en alcalde interino.

Pero no todo el mundo ha pedido la dimisión de Adams. El ex alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio, predecesor de Adams, dio un tono bastante diferente.

“Tengo dos reacciones. Probablemente suenen un poco diferentes entre sí. Una es, por supuesto, conmoción y preocupación por nuestra ciudad”, dijo de Blasio durante una entrevista con CNN. “Y luego otra es un recordatorio muy fuerte de que la inocencia hasta que se demuestre lo contrario es la forma estadounidense. Pasé por una experiencia con un Distrito Sur donde vi muchas cosas que no se hicieron realidad a pesar de las acusaciones. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos aquí. No hemos visto nada específico. Todavía no sabemos de qué se trata. "No hemos escuchado ninguna defensa."