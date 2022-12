Nueva York invierte $28 millones para ayudar a estudiantes a prepararse para la universidad

NUEVA YORK -- La gobernadora Kathy Hochul anunció el jueves que el estado de Nueva York recibió una subvención de $28 millones del Departamento de Educación de los EEUU para el programa de becas competitivas del séptimo año Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs, a fin de aumentar la preparación universitaria y profesional de más de 6,200 estudiantes de bajos ingresos del estado.

El programa GEAR UP ayudará a estudiantes de Nueva York que asisten a escuelas secundarias y preparatorias con altos índices de pobreza a prepararse y tener éxito en la universidad.

"Mi administración se compromete a ampliar el acceso equitativo a la educación superior para todos los estudiantes de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "Al brindar recursos a los estudiantes de hogares de bajos ingresos, estamos eliminando las barreras para una educación postsecundaria y asegurando que todos los neoyorquinos tengan las herramientas necesarias para prosperar. Preparar a nuestros estudiantes para el éxito los ayudará a tener la mayor ventaja competitiva en nuestro estado, nación y más allá".

Estudiantes que comienzan en el 7.° grado hasta su primer año en la universidad tendrán acceso a servicios de apoyo, que incluyen tutoría y asistencia con las tareas, asesoramiento académico, tutoría, asesoramiento universitario y profesional, educación financiera, recorridos universitarios y academias de verano para ayudarlos a inscribirse y tener éxito en la universidad. NYGEAR UP también brinda servicios a padres y tutores y desarrollo profesional a maestros, consejeros y administradores.

Este es el cuarto premio GEAR UP consecutivo que recibe el estado de Nueva York y uno de los dos únicos estados GEAR UP financiados en el2022 por el Departamento de Educación de EEUU. El programa NYGEAR UP será administrado por la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York en asociación con la Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Comisión de Universidades y Colegios Independientes, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York y otras diversas asociaciones de agencias estatales.

Las escuelas que califican y las entidades sin fines de lucro que llenen la solicitud y sean seleccionadas para recibir una adjudicación serán notificadas en enero. Para obtener más información sobre el programa NYGEAR UP, visite https://gearup.ny.gov/.