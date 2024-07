Proyectos de ley buscan implementar el mismo código de vestimenta para todas las escuelas públicas de NYC

NUEVA YORK -- Hasta el momento el código de vestimenta de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York depende de la escuela. Sin embargo, eso podría cambiar, debido a dos proyectos de ley que buscan implementar el mismo código de vestimenta en toda la ciudad para las escuelas públicas.

El Comité de Educación del Ayuntamiento de Nueva York se reunió y aprobó dos proyectos de ley sobre códigos de vestimenta. La legislación propuesta, que ahora pasará al pleno del Concejo, crearía por primera vez un código de vestimenta escolar universal para la ciudad. Se espera que este miércoles sea sometido a votación del pleno.

Por ejemplo, en la actualidad, algunas escuelas prohiben que los estudiantes usen capucha o el cabello recogido.

"En mi escuela dicen que no puedes usar sudaderas con capucha, pero eso no me afecta ni a mí ni a mi aprendizaje, pero dicen que no está bien", dijo Amanda Díaz, estudiante de séptimo grado en El Bronx, sobre las reglas de su escuela. "Mi cabello tiene que estar recogido y si está suelto tiene que ser plano, y no puedo tener mi afro porque si lo hago supuestamente distrae".

El nuevo plan busca ser inclusivo y respetar la diversidad, las expresiones de género y las diversas culturas, según su proponente.

Un representante del Departamento de las Escuelas Públicas, (DOE, por sus siglas en inglés), le dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 los códigos de vestimenta individuales deben estar justificados y “las escuelas deben considerar la evolución de las normas generacionales, culturales, sociales y de identidad. Además, los códigos de vestimenta deben ser neutrales en cuanto al género”.

La concejal Althea Stevens, que es una de las que proponen la legislación, quiere que cualquier código de vestimenta sea inclusivo y apoye la diversidad corporal, las expresiones de género y las culturas diversas. Si el Concejo en pleno lo aprueba, el Concejo elaborará las nuevas pautas con los ejecutivos y estudiantes del DOE.

"Esto no es nuevo, cuando estaba en la escuela secundaria recuerdo haber pasado el código de vestimenta y restringía a las mujeres jóvenes más que a cualquier otra persona, y hay tantas culturas que debemos adoptar en el sistema de educación", dijo la concejal Althea Stevens a NBC 4.

La idea es que si el pleno del Concejo aprueba estas medidas, las discusiones sobre el código de vestimenta se llevarán a cabo en los próximos meses.