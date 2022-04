Nueva York cambia de color en el nuevo informe de COVID de los CDC, y eso no es bueno

Solo 40 de los más de 3,200 condados de Estados Unidos son considerados áreas de alta transmisión por los CDC, dijo la agencia de salud el martes. Eso es 1.2%.

Gran noticia, ¿verdad?

Depende de cómo y desde dónde lo mires. Ese número de 40 condados es más del doble del número de condados de alto impacto de COVID que los CDC enumeraron en su informe hace dos semanas. Y 23 de esos 40 condados ahora considerados puntos de alta transmisión por los CDC se encuentran en el estado de Nueva York, según muestra el último conjunto de datos.

Prácticamente todo el estado está ahora en naranja y amarillo (alto, medio), mientras que solo el área del sur del estado, incluidos los cinco condados de la Ciudad de Nueva York, está en verde. Eso excluye al condado de Westchester, que ahora tiene una evaluación de riesgo media de los CDC.

Casi todo el estado estaba verde en un informe de los CDC emitido hace menos de tres semanas.

Los números se calculan utilizando datos hasta el 21 de abril, lo que significa que la transmisión de COVID-19, que ha ido en aumento en Nueva York y en varios otros estados en las últimas semanas, es probablemente más alta de lo que refleja el último mapa de los CDC (ver más abajo) .

¿Quién tiene la culpa del último repunte? La relajación de las restricciones de COVID, como los mandatos de máscaras y vacunas, entre otros factores, son factores que contribuyen, según los expertos.

Más impactantes, quizás, han sido las dos variantes de COVID que descendieron de la cepa omicron original: BA.2.12.1 y BA.2.12. Los primeros hallazgos indican que esas cepas podrían ser hasta un 27 % más altas que la BA.2, que se decía que era hasta un 60 % más contagiosa que la cepa Ómicron original que provocó tasas de casos sin precedentes y hospitalizaciones por COVID en los EE. UU. y gran parte del mundo antes este año.

Probablemente no sea una coincidencia que la primera subvariante, BA.2.12.1, se esté propagando mucho más rápido en la región de Nueva York que a nivel nacional.

Según los CDC, esa subvariante se volvió dominante a nivel local hace una semana y representa aproximadamente el 52.3 % de todos los COVID-19 que circulan en la región, que para los fines de la agencia también incluye Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En ese momento, se estimó que su prevalencia en los EEUU era de alrededor del 19 %.

Hasta el martes, BA.2.12.1 representa aproximadamente el 58.1 % de los casos de la región de Nueva York, y podría representar hasta el 71.5 %, según muestran los datos de los CDC, mientras que su prevalencia nacional ha aumentado a aproximadamente el 29% de el total de los casos.

Hace un mes, ese número nacional era del 3.3%, señalaron los CDC. Y la proporción de casos de BA.2.12.1 en la región de Nueva York se estimó en alrededor del 12% en ese momento.

Ambos aumentos ilustran una vez más el ritmo rápido, aunque esperado, al que la variante principal Ómicron y sus subvariantes han usurpado Nueva York y EEUU

Tampoco es necesariamente motivo de preocupación, dada la falta de evidencia científica que sugiera que las subvariantes causan enfermedades más graves o son más resistentes a las vacunas, pero si los aumentos de casos se traducen en hospitalizaciones vertiginosas, ambas podrían serlo.

Los funcionarios de salud de Nueva York levantaron una nueva bandera a principios de este mes cuando dijeron que la tasa de aparición de las subvariantes era más alta que la nacional en ciertos condados de las regiones central y occidental y dijeron que creían que BA.2.12.1 era el culpable.

La semana pasada, los datos estatales mostraron que el centro de Nueva York tenía una tasa de reinfección de COVID casi tres veces mayor que el promedio estatal, aunque no está claro por qué. Podría ser una función de las subvariantes o la disminución de la eficacia de la vacuna o cualquier número de factores combinados. Esta semana, la tasa de reinfección del centro de Nueva York es menos del doble del promedio estatal por cada 100,000 residentes (5.6 frente a 3.3), y las cifras de la primera región comienzan a estabilizarse a medida que el promedio estatal aumenta por quinta semana consecutiva.

Las tasas de infecciones y hospitalizaciones también han aumentado en todo el estado, según el Departamento de Salud, pero no está claro qué hay detrás de eso.

En general, las hospitalizaciones por COVID en Nueva York se han mantenido manejables en medio de este último repunte viral, y aproximadamente la mitad de las personas admitidas por COVID en el estado no fueron al hospital debido al virus en primer lugar. Se encontró durante las pruebas de rutina, lo que sugiere que esos casos fueron menores desde la perspectiva de COVID.

Los datos estatales muestran claramente que el total de hospitalizaciones ahora es una mera fracción de lo que era durante el aumento máximo de Ómicron en enero. Cabe destacar, sin embargo, que la tasa móvil de hospitalizaciones por cada 100,000 residentes en el centro de Nueva York, donde esas subvariantes de Ómicron han sido especialmente frecuentes, es aproximadamente un 110 % más alta que la tasa estatal (15,92 frente a 7,58) y casi un 240 % más alta que la de la Ciudad de Nueva York (4,72 %).

Ahora, más de dos años después de la pandemia, los funcionarios no dudan en instar a las personas a tomar mayores precauciones, ya sea que estén vacunadas o no, incluso cuando insisten en que no están haciendo sonar ninguna alarma de salud pública nuevamente.

Como lo expresó Hochul esta semana, "La vacuna sigue siendo la herramienta más efectiva que tenemos para prevenir enfermedades graves. Asegúrese de que usted y sus amigos y familiares estén vacunados y reforzados si cumplen los requisitos. Si tiene síntomas, asegúrese de hacerse la prueba y si da positivo, hable con su médico sobre los tratamientos disponibles. Sigamos usando las herramientas y avancemos de manera segura a través de esta pandemia".