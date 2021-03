Nueva York agrega sitios emergentes de vacunación para abordar la disparidad racial, pero los críticos ven brechas

Lo que debes saber Un estancamiento de nuevos casos de coronavirus ha mantenido a Nueva York entre el mayor número de casos en el país, y las preocupaciones sobre las próximas reaperturas son cada vez más fuertes, especialmente con la propagación de una nueva cepa de COVID-19 en la ciudad de Nueva York

Con otra ronda de restricciones que desaparecerá en abril, los líderes locales y los funcionarios de salud están pidiendo al gobernador que espere

Hasta la fecha, la ciudad de Nueva York ha administrado 3,537,937 dosis de vacunas

NUEVA YORK - Nueva York ha acelerado el lanzamiento de la vacuna COVID-19 no solo al expandir la elegibilidad sino también al aumentar los centros de vacunación. Algunos de estos sitios se han colocado para abordar las disparidades socioeconómicas y hay más en camino, pero los datos estatales muestran que la brecha no ha mejorado mucho.

La primera dosis de la vacuna se administró en la ciudad de Nueva York en diciembre de 2020. Más de tres meses después, la ciudad ha administrado más de 3.5 millones de dosis, pero el desglose racial / étnico de quién se ha vacunado por porcentaje de población elegible sigue siendo abrumadoramente favorece a los residentes blancos.

"Todavía no hemos alcanzado la justicia y la equidad en la cantidad de vacunas", dijo el gobernador Andrew Cuomo a principios de esta semana.

"Esa discrepancia debe subsanarse".

El gobernador anunció el jueves que la próxima semana se abrirán 14 sitios emergentes de vacunación más en lugares de culto, centros comunitarios y negocios locales para abordar el problema.

Here are the locations opening in the city, Long Island and Hudson Valley:

CIUDAD DE NUEVA YORK

Kings Plaza Mall

5100 Kings Plaza

Brooklyn, NY

Abierto: viernes 26 de marzo, de 9 a.m. a 5 p.m.

New Testament Temple

3350-56 Seymour Avenue

Bronx, NY

Abierto: sábado 27 de marzo de 9 a.m. a 5 p.m.

Challenge Charter Middle School

1526 Central Ave

Far Rockaway, NY

Abierto: sábado 27 de marzo de 9 a.m. a 5 p.m.

Chinese Consolidated Benevolent Association

62 Mott St

New York, NY

Abierto: viernes 26 de marzo de 9 a.m. a 5 p.m.

Aliento de Vida Church

103-12 Roosevelt Ave

Corona, NY

Abierto: viernes 26 de marzo de 9 a.m. a 5 p.m.

LONG ISLAND

B.A.P.S Swaminarayan Hindu Temple

2 Deshon Drive

Melville, NY

Abierto: viernes 26 de marzo de 9 a.m. a 5 p.m.

Alden Terrace School

1835 Central Ave

Valley Stream, NY

Abierto: sábado 27 de marzo de 10 a.m. a 2 p.m. **todas las citas en esta localidad están llenas

HUDSON VALLEY

Grace Episcopal Church

130 1st Street

Nyack, NY

Abierto: sábado 27 de marzo de 9 a.m. a 4 p.m. **todas las citas en esta localidad están llenas

Hope Community Services/City of New Rochelle

50 Washington Ave

New Rochelle, NY

Abierto: sábado 27 de marzo de 9 a.m. a 5 p.m. **todas las citas en esta localidad están llenas

En comparación con cuando la Ciudad de Nueva York publicó por primera vez sus datos demográficos y de vacunas a principios del mes pasado, el porcentaje de residentes blancos que han recibido al menos una dosis de la vacuna pasó del 46% al 38% y los números de residentes negros, latinos y asiáticos mejoraron levemente. El porcentaje de neoyorquinos negros que recibieron al menos una dosis pasó del 12% al 14%; los latinos y asiáticos pasaron del 16% al 18%.

Los expertos han dicho que varios factores podrían estar impulsando la disparidad emergente, incluida la profunda desconfianza en el establecimiento médico entre los afroamericanos debido a un historial de trato discriminatorio; acceso inadecuado a la vacuna en barrios afroamerianos; y una brecha digital que puede dificultar la obtención de información crucial. Es por eso que los sitios de vacunación emergentes locales son importantes, dice Cuomo.

"Nuestros sitios emergentes ubicados en lugares de culto y otros centros comunitarios de confianza desempeñan un papel importante en la creación de un entorno para que los neoyorquinos se sientan cómodos tomando la vacuna y recomendándola a amigos y familiares, al tiempo que aprovechamos nuestros esfuerzos para priorizar la equidad en la distribución de vacunas al establecer estos sitios directamente en comunidades históricamente desatendidas en todo el estado que fueron las más afectadas por COVID ", dijo Cuomo el jueves.

Mientras tanto, los nuevos casos de coronavirus que han mantenido a Nueva York entre el mayor número de casos en el país todavía afectan de manera desproporcionada a las comunidades afroamericanas. Las preocupaciones de los defensores han disminuido en los últimos días sobre los próximos planes de reapertura de Cuomo, pero el gobernador ha sostenido que el estado puede reabrir de manera segura estadios deportivos y lugares de entretenimiento el próximo mes.

Pero si el gobernador no ralentiza los pasos de recuperación económica, defensores como el contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, y el concejal de la ciudad de Nueva York, Mark Levine, dicen que la ciudad debe permitir que todos los residentes de las comunidades más afectadas se vacunen.

Stringer, quien se postula para alcalde, y Levine propusieron el jueves que el estado y la ciudad levanten todas las restricciones para las personas que trabajan y viven en 33 vecindarios designados por el Grupo de Trabajo de la Ciudad sobre Inclusión y Equidad Racial.

"Deberíamos reservar hasta el 50% de los espacios sin cita previa para los neoyorquinos en estas áreas y aumentar los sitios móviles", sugirió Stringer.

Esa decisión quedará enteramente en manos del gobernador. Cuomo ha abierto la elegibilidad para vacunas a más personas en los últimos días, pero el estado solo ha permitido que los residentes de 50 años o más se inscriban para recibir vacunas, así como aquellos en ciertas categorías laborales o con ciertas condiciones de salud subyacentes.

Hasta el jueves, se han administrado casi 3.8 millones de dosis de la vacuna en el estado y más de 1.3 millones de personas están completamente vacunadas. En Nueva York, más de 2.9 millones de personas están completamente vacunadas. Eso es aproximadamente el 14.6% de la población, lo que todavía queda un largo camino por recorrer desde la inmunidad colectiva.

Al otro lado del río, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, tiene preocupaciones similares sobre la reapertura demasiado y demasiado pronto. Con el estado ocupando el primer lugar en el país en nuevos casos de virus por cada 100,000 habitantes, el gobernador anunció esta semana que está ralentizando los pasos hacia la recuperación. El último movimiento del Estado Jardín se unió a Nueva York para aumentar la capacidad interior de los restaurantes al 50% el viernes pasado.

"Supongo que no abriremos más capacidad durante algún tiempo debido a la cantidad de casos", dijo Murphy, y agregó que cree que las cosas deberían mejorar a medida que el clima se vuelve más cálido y más personas en el estado se vacunan.

Nueva Jersey ampliará su elegibilidad para vacunas una vez más el 29 de marzo a trabajadores esenciales en producción / distribución de alimentos, cuidado y apoyo para ancianos, almacenamiento y logística, personal de servicios sociales, personal de elecciones, hospitalidad, suministros médicos, servicios postales / de envío, clero y sistema judicial.

Connecticut es uno de los pocos estados que está avanzando en la vacunación de todos los adultos. Con el estado levantando todas las restricciones de capacidad para la mayoría de las empresas la semana pasada, el gobernador Ned Lamont dijo el jueves que abrirá la elegibilidad para la vacuna para los residentes de 16 años o más el 1 de abril, cuatro días antes de lo anunciado anteriormente.

Lamont dijo que un suministro cada vez mayor de vacunas en el estado, en particular Johnson & Johnson, permitirá distribuir alrededor de 200,000 dosis la próxima semana. El estado también está teniendo conversaciones con algunos sistemas de atención médica sobre la posible priorización dentro del grupo de elegibilidad del 1 de abril para los residentes con afecciones médicas específicas, según el gobernador. Lamont dijo que los detalles se darían a conocer el lunes.

Cada vez más estados también están anunciando medidas de reapertura, a pesar de las advertencias de los funcionarios de salud que notaron el aumento de COVID-19 en lugares como Europa, donde la variante B.1.1.7 altamente contagiosa se está extendiendo rápidamente.

Si bien se espera que las vacunas funcionen contra las nuevas variantes, la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, instó a todos los estadounidenses a permanecer "atentos" porque Estados Unidos está lejos de alcanzar la inmunidad colectiva.

"Estamos en un punto crítico de esta pandemia", dijo Walensky durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. "Me preocupa que si no tomamos las medidas adecuadas ahora tendremos otro aumento evitable, tal como lo estamos viendo en Europa en este momento".

Las nuevas cifras muestran que el 44.8% de los estadounidenses de 65 años o más están completamente vacunados, según los CDC.