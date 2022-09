Nueva York abre complejo de vivienda asequible en Queens para mujeres víctimas de violencia doméstica

NUEVA YORK -- El estado de Nueva York anunció la apertura de un nuevo complejo de desarrollo de vivienda asequible y de apoyo en Queens, anunció la gobernadora Kathy Hochul.

El lugar de $80 millones lleva el nombre de The Kira y está ubicado en Jamaica. Incluye un edificio de uso mixto de 21 pisos recién construido con 139 unidades de vivienda asequible y de apoyo, incluidas 69 con servicios de apoyo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"La vivienda de apoyo es un componente vital de nuestro trabajo para garantizar que todos los neoyorquinos tengan un lugar seguro y asequible al que llamar hogar", dijo la gobernadora Hochul. "Kira brindará a las mujeres que han experimentado la falta de vivienda y la violencia doméstica un fácil acceso al apoyo y los servicios que necesitan y merecen para construir una vida mejor para ellas y sus hijos".

Kira complementa los amplios planes de la demácrata para hacer que la vivienda sea más asequible, equitativa y estable. En el presupuesto estatal del año fiscal 2023, Hochul presentó y aseguró con éxito un nuevo plan de vivienda integral de $25 mil millones a cinco años que aumentará la oferta de viviendas al crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo Nueva York, incluidas 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además la electrificación de 50,000 viviendas adicionales.

The Kira incluye 38 unidades de estudio, 64 unidades de un dormitorio y 37 unidades de dos dormitorios, incluida una reservada para un superintendente de construcción en el lugar. Se reservará un total de 32 de las unidades de un dormitorio y 37 de las de dos dormitorios para sobrevivientes de violencia doméstica con ingresos iguales o inferiores al 40 por ciento del ingreso medio del área. Las unidades restantes se reservan para hogares con ingresos iguales o inferiores al 80 por ciento del AMI.

Las comodidades incluyen una sala de recreación para niños, gimnasio, lavandería y espacio para actividades al aire libre. El proyecto también cuenta con más de 5,000 pies cuadrados de espacio comercial en la planta baja. También hay una sala comunitaria dedicada y oficinas para programas de apoyo en el lugar y personal de vivienda de apoyo.

El diseño y las características de eficiencia energética de Kira cumplen con la Certificación de Comunidades Verdes Empresariales y los Estándares de Certificación Verde y Energética obligatorios de la Agencia de Financiamiento de Viviendas para la Renovación de Viviendas y Comunidades.

La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del estado de Nueva York proporciona $1.7 millones anuales en fondos operativos para los servicios de apoyo a través de la Iniciativa de Vivienda de Apoyo de Nueva York.

El financiamiento estatal para The Kira incluyó $19.2 millones en bonos permanentes exentos de impuestos, créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos que generarán $26.1 millones en capital y $29 millones en subsidios de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York. Desde 2011, New York State Homes and Community Renewal ha invertido más de $11,490 millones en edificios multifamiliares para crear o preservar más de 42,300 viviendas y apartamentos asequibles en la Ciudad de Nueva York. Casi 4,000 de estos están en Queens.