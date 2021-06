Nueva encuesta muestra los candidatos que lideran la contienda para la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York

NUEVA YORK - Las primarias para elegir el próximo alcalde, o alcaldesa, de la Ciudad de Nueva York están a la vuelta de la esquina y los candidatos demócratas siguen intercambiando posiciones de quiénes lideran la contienda lo que hace difícil determinar quién podría ganar.

"Cuando yo gano, tú ganas", dijo Eric Adams a una multitud en Queens el lunes después de liderar la última encuesta días antes de que comience la votación.

"No miro las encuestas. No permito que mi equipo me hable sobre las encuestas", dijo Adams.

La encuesta de NY1 muestra a Adams a la cabeza por seis puntos sobre Andrew Yang con una creciente Kathryn García en el tercer lugar, por delante de Scott Stringer, Maya Wiley, Dianne Morales, Ray Maguire y Shaun Donovan, un 16% aún indeciso.

"En este personal, la única encuesta que nos preocupa es la votación anticipada que comenzará en cinco días", dijo Yang el lunes.

Sin embargo, la encuesta se realizó antes de que Wiley obtuviera un respaldo de alto perfil durante el fin de semana de la representante Alexandria Ocasio-Cortez y una entrevista del New York Times de una segunda mujer que acusaba a Scott Stringer de conducta sexual inapropiada.

"Le otorga el manto progresista a Wiley. La pregunta es: ¿es eso suficiente?", sijo Doug Muzzio de Baruch College el lunes. "Es ambiguo, me está volviendo loco".

Sobre los temas, la principal preocupación de los votantes sigue siendo la seguridad pública, según las encuestas.

Adams inicialmente acusó a Wiley y a Alexandria Ocasio-Cortez de una inclinación demasiado liberal, lo que calificó de peligroso para la ciudad en medio de un aumento en los tiroteos. Adams suavizó ese ataque el lunes.

"Escucha, me quito el sombrero ante Ocasio-Cortez, su madre limpiaba casas, mi madre limpiaba casas, sabemos lo que es la lucha", dijo Adams. Sobre Wiley, dijo: "La diferencia entre nosotros dos: solo tienen un plan de prevención".

La campaña de Wiley hizo paradas en El Bronx, donde la candidata también se comprometió a detener el aumento de la violencia sin las tácticas actuales, como el uso de equipos antidisturbios por parte de la Policía de la Ciudad de Nueva York el fin de semana pasado para expulsar a las multitudes del Washington Square Park.

"No puedes detenerte y registrarte para salir de la violencia armada", dijo.

"Soy la única candidata en esta contienda que tiene una verdadera posición para la reforma policial", dijo Wiley en Morning Joe.

Aún quedan muchas cosas en juego a falta de dos semanas para el cierre de las urnas el 22 de junio.