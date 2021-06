Informe: Scott Stringer acusado de manosear y acosar sexualmente a segunda mujer

Lo que debes saber Una segunda mujer salió en una entrevista detallando acusaciones de manoseo y acoso sexual por parte del Contralor de la Ciudad de Nueva York y actual candidato a la alcaldía demócrata Scott Stringer, unas cinco semanas después de que una ex becaria hiciera acusaciones similares sobre el político.

Teresa Logan, supuestamente una ex empleada de Stringer hace casi tres décadas, le dijo a The New York Times que una vez la tocó mientras ella cargaba bandejas en Uptown Local, un bar del Upper West Side, hizo insinuaciones sexuales no deseadas.

Las acusaciones hechas por Logan siguen a las de Jean Kim, una ex becaria de la ciudad que acusó al legislador a fines de abril de manosearla y acosarla sexualmente.

NUEVA YORK -- Una segunda mujer salió en una entrevista detallando acusaciones de manoseo y acoso sexual por parte del Contralor de la Ciudad de Nueva York y actual candidato a la alcaldía demócrata Scott Stringer, unas cinco semanas después de que una ex becaria hiciera acusaciones similares sobre el político.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Teresa Logan, supuestamente una ex empleada de Stringer hace casi tres décadas, le dijo a The New York Times que una vez la tocó mientras ella cargaba bandejas en Uptown Local, un bar del Upper West Side, hizo insinuaciones sexuales no deseadas, "incluyendo bromear y manosear, afuera el lugar de trabajo al menos dos veces y tratarla de una manera que a menudo la incomodaba".

Stringer emitió una breve declaración en respuesta a la acusación hecha el viernes, en la que se disculpó pero no ofreció una negación directa de la mala conducta que alegó Logan.

"Aunque no recuerdo a la Sra. Logan, si alguna vez hice algo que la incomodara, lo siento", dijo Stringer en respuesta a las acusaciones.

Las acusaciones hechas por Logan siguen a las de Jean Kim, una ex becaria de la ciudad que acusó al político a fines de abril de manosearla y acosarla sexualmente.

Jean Kim hizo las sorprendentes acusaciones el 28 de abril, diciendo que Stringer "me tocó repetidamente. Puso sus manos en mis muslos y entre mis piernas y exigió saber por qué no tendría sexo con él".

Dijo que la presunta mala conducta ocurrió en 2001 en bares y taxis, mientras trabajaba como becaria no remunerada para la campaña de Stringer para la defensa pública. Kim insistió en que rechazó sus avances.

Hablando junto a su abogado, Kim explicó por qué eligió ahora describir los eventos que dijo que sucedieron hace 20 años.

"Me estoy adelantando ahora porque ser obligada a verlo en mi sala de estar, en la televisión, todos los días, pretendiendo ser un defensor de los derechos de las mujeres, simplemente me enferma cuando sé la verdad", dijo en la conferencia de prensa.

Horas después de que saliera a la luz la acusación, Stringer respondió diciendo: "No hablo de esa manera. Ese no es el idioma que uso y nunca usé ese idioma con Jean". Durante una aparición junto a su esposa, Elyse Buxbaum, Stringer negó las acusaciones en su totalidad.

"Creo que las mujeres tienen derecho a presentarse y ser escuchadas. Pero este no soy yo, yo no hice esto", dijo. "Voy a luchar por la verdad porque estas acusaciones son falsas … el comportamiento descrito es inexacto y completamente antitético a la forma en que he conducido mi vida".

Stringer dijo que Kim era una amiga y voluntaria de campaña, no una becaria o una subordinada. También reconoció que tuvieron una breve relación sentimental en ese momento, cuando ella tenía 30 años y él era un asambleísta estatal de 41 años.

"Creo que fue una relación mutua y consensuada. Nunca usé la fuerza, hice ninguna amenaza ni hice ninguna de las cosas que se alegan", dijo el aspirante a alcalde. También admitió que en el momento de lo que caracterizó como una "relación ligera" con Kim, estaba en una relación seria con otra mujer con la que vivía.

El abogado de Kim dijo que no hubo una relación sexual consensuada entre los dos y que Stringer le ofreció oportunidades mientras buscaba una relación física. El abogado afirmó que el político sugirió que podía convertir a Kim en la primera líder de distrito asiática, pero solo después de que ella demostrara su lealtad.

"Siempre he tenido miedo de su naturaleza vengativa", dijo Kim en ese momento.

Buxbaum defendió a su esposo mientras sorprendentemente revelaba su propia historia de abuso, diciendo "como tantas mujeres, soy una sobreviviente de abuso sexual … en toda mi vida, nunca he conocido a un hombre más respetuoso con las mujeres y más comprometido con el derecho de las mujeres". Añadió que "si incluso una fracción de lo que se ha acusado a Scott es cierto, no lo apoyaría. No soy esa clase de esposa".