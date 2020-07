“No usaremos a nuestros hijos como conejillos de indias”: Cuomo ante reapertura de escuelas

El gobernador Andrew Cuomo detalló el lunes los criterios para reabrir este otoño los distritos escolares y enfatizó que el gran objetivo es mantener a los niños seguros: "No usaremos a nuestros hijos como conejillos de indias”, expresó el mandatario.

Si bien el presidente Donald Trump ha estado presionando para que las escuelas vuelvan a abrir en el otoño y amenazó con recortar los fondos a los distritos escolares que no reinicien las clases presenciales, Cuomo por su lado dijo que la reapertura de las escuelas se fundamentará en el plan de reapertura regional del estado.

Las escuelas en las regiones que se encuentran en la fase cuatro del plan de reapertura de Nueva York podrán impartir clases presenciales este otoño, pero el área debe mantener una tasa de infección diaria inferior al 5%, según un promedio de 14 días durante un período sostenido. Todas las regiones de Nueva York se encuentran en la actualidad en la fase cuatro de reapertura, excepto la Ciudad de Nueva York, que permanece en la fase tres.

“Hemos hecho más pruebas, tenemos más datos que cualquier estado, miren los datos. Si se tiene el virus bajo control, entonces se reabre el estado”, dijo Cuomo en una conferencia de prensa. "Si no se tien el virus bajo control, entonces no se puede reabrir el estos, ¿cierto? No vamos a utilizar a nuestros hijos como prueba de fuego y no vamos a poner a nuestros hijos en un lugar donde su salud esté en peligro, es así de simple”, añadió.

Cuomo dijo que será en la primera semana de agosto cuando se tome la decisión final sobre la reapertura de las escuelas. Agregó que si la tasa de infección regional aumenta por encima del 9%, según un promedio de 7 días, entonces después de la primera semana de agosto no se permitirá la reapertura de las escuelas.

Además de las medidas sanitarias básicas, Cuomo dijo que el estado también proporcionará orientación sobre cómo agrupar a los estudiantes a fin de reducir la exposición en todo el alumnado, así como otras estrategias para frenar la infección en las escuelas.

"Todos los niños y personas que ingresen serán evaluados", dijo. “El rastreo tiene que funcionar en las escuelas".

Trump prometió el martes presionar a los gobernadores para que den luz verde a la reapertura de las escuelas, pero Cuomo dijo que la decisión depende los estado y no del Gobierno federal.