¿No te funciona ChatGPT? Usuarios informan de un error en el servidor o de una puerta de enlace defectuosa

Miles de usuarios de ChatGPT en todo el país acudieron a Reddit el jueves por la mañana en busca de respuestas después de que sus esfuerzos por utilizar el servicio se encontraran con "puerta de enlace incorrecta" y otros códigos de error.

No quedó claro de inmediato qué causó el problema con la aplicación de IA. ChatGPT a menudo tardaba mucho en cargarse antes de fallar por completo o hacer referencia a un error interno del servidor.

La mayor parte del problema parecía centralizado en el área de la ciudad de Nueva York, según el mapa de Down Detector, pero las publicaciones en X y otras redes sociales indicaron que la interrupción era global.

No estaba claro a qué hora comenzó el problema, pero Down Detector notó un pico alrededor de las 7 a.m.

X estaba repleto de memes una hora después, con personas comentando cuánto sufriría la productividad mundial debido a la interrupción. Otros se lamentaban de cómo terminarían sus tareas escolares.

Más de 300 millones de personas usan ChatGPT a la semana, dijo la compañía. Según Yahoo Finance, los usuarios envían más de mil millones de mensajes diariamente en la plataforma.