NJ Transit reanuda el servicio desde y hacia NY Penn Station con grandes retrasos

NUEVA JERSEY -- Los usuarios del NJ Transit tienen otro día de dolor de cabeza en plena hora pico.

NJ Transit reanudó el servicio operativo hacia y desde la estación Penn de Nueva York el martes, aproximadamente una hora después de que se suspendió por completo el servicio debido a problemas con los cables aéreos de Amtrak y un tren averiado en el centro de tránsito.

Los retrasos iniciales de una hora se transformaron en una suspensión total alrededor de las 8 a.m., justo cuando comenzaba la hora pico. A las 9:15 a. m., NJ Transit dijo que el servicio se había restablecido con retrasos residuales de hasta 90 minutos.

Rail svc has resumed in/out of PSNY and is sub. to up to 90-min. delays due to earlier overhead wire issues and a disabled train in PSNY. Midtown Direct trains are diverted to HOB.