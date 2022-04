NJ lanza programa de cuidado infantil asequible para padres trabajadores, ¿cómo beneficiarse?

La representante Mikie Sherrill y la primera dama de Nueva Jersey, Tammy Murphy, anunciaron su apoyo al programa United in Care, una iniciativa de la organización United Way of Northern New Jersey diseñada para facilitar cuidado infantil asequibles a las familias de bajos ingresos.

La primera dama visitó el jueves el Centro de cuidado infantil Parsippany para promocionar United in Care, un proyecto piloto de cuatro años que enfocado en reclutar proveedores de cuidado infantil en el hogar como socios en el Distrito 11, que representa Sherrill y que incluye gran parte del condado de Morris, partes del condado de Passaic y se extiende a los suburbios del condado de Essex.

Sin embargo, el programa también se extiende a otros sectores del Estado Jardín con elevados índices de pobreza.

United Way recibió recientemente $1.1 millones del Congreso para expandir el programa, diseñado para aumentar el acceso al cuidado infantil, comenzando con lo que ellos llaman hogares "ALICE" (Activos limitados, ingresos limitados, padres trabajadores).

Estos fondos provinieron del proyecto de ley de asignaciones de la Cámara para el año fiscal 2022.

“El cuidado infantil de alta calidad, asequible y flexible para todos los padres que trabajan es absolutamente fundamental para la recuperación económica de nuestro estado”, dijo en un comunicado Kiran Handa Gaudioso, directora ejecutiva de United Way of Northern New Jersey.

Según la investigación de United Way, el 37% de las casi 22,000 familias con niños en el Distrito 11 entran en la categoría de "ALICE". Esto significa que esos hogares enfrentan pobreza extrema, por lo que a menudo tienen que decidir entre costear alimentos y artículos básicos o pagar cuidado infantil.

El representante Mikie Sherrill y la primera dama de Nueva Jersey, Tammy Murphy, en el Centro de cuidado infantil Parsippany para apoyar un nuevo proyecto piloto de cuidado infantil asequible de United Way of Northern New Jersey.

United In Care se conceptualizó durante la pandemia de COVID-19. Desde su lanzamiento en 2020, el piloto ha establecido alianzas en otras áreas de necesidad de cuidado infantil en todo el estado en los condados de Hudson, Warren, Gloucester y Camden.

"Realmente han resultado ser un par de años increíblemente difíciles para tantas familias", dijo Sherrill, D-Montclair, sobre la pandemia de COVID-19. "Pero lo que ha sido un punto brillante para mí ha sido cómo nuestros gobiernos federal, estatal y local se han unido para asegurarse de que hemos estado cuidando a nuestras familias. Y una de estas áreas ha sido el cuidado infantil".

El Centro de Cuidado Infantil Parsippany servirá como ancla para el modelo de servicios compartidos del piloto, que busca mantener y expandir la infraestructura de cuidado infantil existente.

United Way espera reclutar hasta 10 proveedores registrados de cuidado infantil en el hogar con la ayuda de Child & Family Resources of Mount Arlington. A través del programa piloto, estas pequeñas empresas locales accederán a recursos, experiencia y soporte técnico gratuitos.

United In Care está diseñado para mejorar también la calidad de vida de los trabajadores de cuidado infantil en el programa, muchos de los cuales son trabajadores esenciales de ALICE y representan a pequeñas empresas en crecimiento en la comunidad.

ATENCIÓN. El proyecto está buscando proveedores de cuidado infantil en el hogar para unirse al programa del Distrito 11. Los dueños de negocios interesados ​​pueden comunicarse con Susan.Cohen@UnitedWayNNJ.org o llamarla al 973-220-9494. Los proveedores también pueden llamar a Child & Family Resources al 973-398-1730.

DÓNDE FUNCIONA EL PROGRAMA

United In Care tiene cuatro alianzas de servicios compartidos en los condados de Gloucester, Hudson, Morris y Warren y sus alrededores.

Estas regiones se eligieron debido a la falta de servicios asequibles de cuidado infantil, en especial para bebés y niños pequeños.

EN QUÉ SE ENFOCA EL PROGRAMA

United In Care apoya el desarrollo profesional y la sostenibilidad comercial de los proveedores de cuidado infantil. Tiene un enfoque especial en las siguientes áreas:

Desarrollo infantil

Estrategias de enseñanza y currículo

desarrollo socioemocional

Abogacía

Satisfacer las necesidades de todos los niños (incluidos aquellos con necesidades especiales)

Desarrollo de negocios

Asistencia/capacitación tecnológica

Presupuesto y finanzas

Comunicaciones/mercadeo

Cursos de ESL

La Academia United In Care consta de programas de capacitación personalizados creados por el personal de United In Care y programas de capacitación existentes administrados a través de varias organizaciones asociadas. Para obtener más información abre aquí.

HOGARES HISPANOS, LOS QUE MÁS NECESITAN CUIDADO INFANTIL ASEQUIBLE

Aproximadamente 1 de cada 5 familias de niños del área de Chatham enfrentan dificultades financieras, según una nueva investigación de United Way of Northern New Jersey. Los datos revelan grandes disparidades étnicas, pues una cifra preocupante de menores hispanos viven en hogares que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

United Way of Northern New Jersey sostiene que las métricas tradicionales de pobreza subestiman de forma sistemática la cantidad de niños en Nueva Jersey y la nación en hogares pobres. La organización sin fines de lucro mide la lucha financiera no solo a través de la línea de pobreza federal, sino también a través de su propia métrica ALICE (Activo limitado, ingresos limitados, padres trabajadores). Los hogares de ALICE viven de cheque en cheque y no pueden pagar lo básico para sobrevivir, según la organización.

El 16% de los niños estadounidenses se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Pero el 49 %pertenece a familias que caen por debajo del umbral ALICE, lo que refleja una lucha nacional para que las familias con niños puedan pagar lo esencial en la economía moderna, según United Way of Northern New Jersey.

Los datos se basan en el Censo de 2019 de Estados Unidos, antes de que la pandemia hundiera a miles de familias en la inestabilidad económica. La región del área de Chatham, el sur del condado de Morris, también incluye localidades cercanas como Morristown, Florham Park y Madison.

En el área de Chatham, el 18 % de los niños cayó por debajo del umbral ALICE en 2019, según el análisis de United Way. El 63 % de los niños hispanos vivían en hogares que luchaban por cubrir las necesidades básicas, una tasa mucho más alta que la de los niños blancos locales (10 %) y los jóvenes asiáticos (0 %).

No hubo suficientes datos para que United Way publicara las poblaciones de ALICE para cualquier otra raza o etnia en el área de Chatham. Los investigadores ocultaron las cifras de cualquier grupo con 500 niños o menos en el área para mantener la precisión y la confidencialidad.

La investigación también ilustró las luchas financieras de los niños locales en hogares monoparentales dirigidos por mujeres. Los datos muestran 2,222 niños del área que viven en tales hogares, con un 48 % por debajo de los umbrales de ALICE. Los niños en hogares dirigidos por un solo hombre no cumplieron con el tamaño de muestra de 500 miembros.

Mientras tanto, solo el 14 % de los niños en los hogares del área de Chatham con dos padres o tutores tuvieron problemas para llegar a fin de mes, según los datos.

El informe mostró importantes disparidades raciales y étnicas en todo Nueva Jersey. El 63 % de los niños negros, el 60 % de los niños hispanos y el 27 % de los niños blancos estaban por debajo del umbral ALICE.

Para determinar los datos locales, United Way of Northern New Jersey separa sus mapas en Áreas de Microdatos de Uso Público (PUMA, por sus siglas en inglés), una geografía de la Oficina del Censo de EE. UU. que separa las áreas en grupos de aproximadamente 100 000 personas cada uno.

Los datos clasificables incluyen desgloses de diferentes datos demográficos y factores, incluidos la raza y el origen étnico, los arreglos de vivienda y el estado de asistencia pública.

Según la investigación, la mitad de las familias de Nueva Jersey por debajo del umbral ALICE informaron el otoño pasado que sus hijos "a veces o con frecuencia" no tenían suficiente para comer, en contraste con el 32 por ciento de los hogares de mayores ingresos.

Encuentra el informe completo y los datos aquí.